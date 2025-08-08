3·îËö²ò»¶¤ÎKAT¡½TUNµµÍüÏÂÌé¡¡11·î8Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ
¡¡3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT¡½TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤Ï¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖBreak the KAT¡½TUN¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖI would like to thank everyone on this day¡Ä2025.11.8¡Ê2025Ç¯11·î8Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡KAT¡½TUN¤Ï2·î12Æü¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£STARTO¼Ò¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶ÅöÆü¤Î3·î31Æü¤Ë¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£