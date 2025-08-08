£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£³£´¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°7Æü¡ÊNY»þ´Ö11:02¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:02¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡43958.78¡Ê-234.34¡¡-0.53%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21273.06¡Ê+103.64¡¡+0.49%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41150¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+150¡¡+0.36%¡Ë
²¤½£³ô¼°7ÆüGMT15:02
±ÑFT100¡¡ 9104.69¡Ê-59.62¡¡-0.65%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24214.94¡Ê+290.58¡¡+1.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7712.71¡Ê+77.68¡¡+1.02%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.720¡Ê+0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.227¡Ê+0.001¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.789¡Ê-0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.361¡Ê+0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.639¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.552¡Ê+0.026¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.378¡Ê-0.028¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.242¡Ê-0.013¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.480¡Ê-0.012¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª9 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.16¡Ê-0.19¡¡-0.30%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3450.30¡Ê+16.90¡¡+0.49%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á116429.75¡Ê+1341.52¡¡+1.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17176881¡Ê+197914¡¡+1.17%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡43958.78¡Ê-234.34¡¡-0.53%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21273.06¡Ê+103.64¡¡+0.49%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41150¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+150¡¡+0.36%¡Ë
²¤½£³ô¼°7ÆüGMT15:02
±ÑFT100¡¡ 9104.69¡Ê-59.62¡¡-0.65%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24214.94¡Ê+290.58¡¡+1.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7712.71¡Ê+77.68¡¡+1.02%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.720¡Ê+0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.227¡Ê+0.001¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.789¡Ê-0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.361¡Ê+0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.639¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.552¡Ê+0.026¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.378¡Ê-0.028¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.242¡Ê-0.013¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.480¡Ê-0.012¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª9 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.16¡Ê-0.19¡¡-0.30%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3450.30¡Ê+16.90¡¡+0.49%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á116429.75¡Ê+1341.52¡¡+1.17%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17176881¡Ê+197914¡¡+1.17%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì