¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡É¤ò¸«¤ÆÂÎ´¶¡¡100ÆüÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Ø
Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Îº×Åµ¡¦¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç100Æü¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÎ¦¾åÁª¼ê¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
11·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¦¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
³«Ëë¤Þ¤Ç100Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÞ¤êÄá¤äºù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡ª¡×¡Ö¾¡¤Ä¡ª¡×¤òÉ½¤¹¼êÏÃ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¼êÏÃÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¸«¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ÕÂîµå¤ÎÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤ÆÂÎ¸³¡£
Î¦¾å¶¥µ»¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥ó¥×ÂÎ¸³¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÌÜ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×À¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ëVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡£
Ê¹¤³¤¨¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¯¼Ö¤Î²»¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼Ö¤Î²»¤â¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡ÈÊ¿Åù¡É¤È¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ì¸«³°¸«¤¬ÉáÄÌ¤Î»ä¤¿¤Á¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¼þ¤ê¤âµ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿§¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Þ¤¢¤Þ¤ê¡¢¤í¤¦¼Ô¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬»Ò¤É¤â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ´¹ñÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤Ï38.4¡ó¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤è¤ê20¡ó°Ê¾å¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶ÈÉô¡¦È¬½Å³ß¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡§
¼ÂºÝ¤Ë¡È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡É¤È³§¤µ¤ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¦¡£¡ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¡É¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¡ÊÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡Ë¤½¤ì¤Îµ¤ÉÕ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤«¤Ê¤È¡£