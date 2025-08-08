¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡¡Âè1Éô¤ÏÍèÇ¯¸ø³«¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅþÃå
¡¡¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¸ø³«¤Ï2026Ç¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¡¢»Ø´ø¼Ô»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ËÜÆüºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ëÂè14´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡£2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢2020Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¡Ø¿¼¤º²¤ÎóÕÌÀ¡Ù¡¢2022Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ØÎõÆü¤Î²«¶â¶¿¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè1Éô¡Û¤È¤Ê¤ë¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¤Ï2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é°ú¤Â³¤¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥¥Í¥Þ¥·¥È¥é¥¹¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ãµ·¢²È¸æÍÑÃ£¼ò¾ì¡Ö³êÍîÄâ¡×¤Ë¤Æ¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Æ¥Ñ¥¹¥Æ¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥ô¥¡¥ê¡×¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Kevin Penkin¼«¤é¤¬»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÂç²èÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Èþ¤·¤¤·àÈ¼¤¿¤Á¤ò¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£Æü»þ¤Ï2026Ç¯2·î8Æü¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ê¤«¤ÎZEROÂç¥Û¡¼¥ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«¡£
