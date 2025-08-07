CBC

µÙ²Ë¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉû¶È¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉû¶È¡×¤Î¤¿¤á¤ËµÙ²Ë¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·Âç³Ø¤ä¹â¹»¤ÇÆ¯¤¯¡¡»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Î°¦ÃÎ¸©¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬


°¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¸·î£µÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÕÆü°æ»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Î½÷À­¿¦°÷¡Ê£µ£·¡Ë¤Ç¤¹¡£

½÷À­¿¦°÷¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ËÎÅÍÜµÙ²Ë¤äÆÃÊÌµÙ²Ë¤Ê¤É¤ò£³£±²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£´Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î£¹¤«·î´Ö¡¢¸©³°¤ÎÂç³Ø¤Ç¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ï¡¢¡ÖµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁíÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£