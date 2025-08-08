[¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] ¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¡ÖJiffcy¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£ËÜ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë½Ü¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤«¤éÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ーÉ¬·È¤Î¡È¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡É¥¢¥×¥ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¡¡Jiffcy
³«È¯¼Ô¡§¡¡Anaguma Inc.
²Á³Ê¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§¡¡iOS 15.0 °Ê¹ß¡¢Android 10 °Ê¾å
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¡¡¥Äー¥ë
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬ÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÆþÎÏÃæ¤ò¼¨¤¹¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á÷¤é¤ì¤ÆÍè¤º¡¢¤ä¤¤â¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Á÷¿®´°Î»¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖJiffcy¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔËþ¤Ï°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤À¡£
ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ÖJiffcy¡×
¥Æ¥¥¹¥È¤ò1Ê¸»ú¤Ç¤âÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¨¡¢Áê¼ê²èÌÌ¤ËÉ½¼¨
¡¡¡ÖJiffcy¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡£iPhoneÈÇ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥×¥ê¤À¤¬¡¢2025Ç¯7·î¡¢¤Ä¤¤¤ËAndroidÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢ÍíÀè¤«¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤«¡¢¼«Æ°¤Ç³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëID¤äQR¥³ー¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿Áê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥¥¹¥ÈÄÌÏÃ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤ËÁê¼ê¤¬±þ¤¸¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î³«»Ï¤À¡£
¡¡²èÌÌ¤ÏÁê¼ê¤ÎÆþÎÏ¥Æ¥¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆþÎÏ¥Æ¥¥¹¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬ÆþÎÏ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤¯¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£1Ê¸»ú¤Ç¤âÊ¸»úÆþÎÏ¤µ¤ì¤ì¤ÐÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁÇÁá¤¯È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÍ§Ã£¤òÄÉ²Ã¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È
¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤«¤éÃµ¤»¤ë¤Û¤«¡¢ID¸¡º÷¤äQR¥³ー¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
Áê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥¥¹¥ÈÄÌÏÃ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·³«»Ï
¡¡Æ±¤¸¤¯¤³¤Á¤éÂ¦¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤âÁê¼êÂ¦¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤ë¡£°ìÅÙ¤ËºÇÂç120Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤òÁªÂò¤·¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÁê¼êÂ¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²èÁü¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ä¡¢¸½ÃÏÉÕ¶á¤Ç¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ï½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥ß¥¹¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»öÁê¼ê¤äÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÀõ¤¤¿Í¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿Â¦¤Î²èÌÌ
±þÅú¤¹¤ë¤È¸ß¤¤¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸²èÌÌ¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë
1Ê¸»ú¤Ç¤âÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¨ºÂ¤ËÁê¼êÂ¦¤Î²èÌÌ¤Ë¤âÈ¿±Ç
Áê¼ê¤ÎÆþÎÏ´°Î»¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤ë
²èÁü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¨ºÂ¤ËÉ½¼¨¡£ÆþÎÏ¥Æ¥¥¹¥È¤Ï½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë