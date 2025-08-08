[Ë¡ÎÓ³ÙÇ·¤Î¡Ö½µ´©¥â¥Ð¥¤¥ëCATCH UP¡×]¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ç¶âÍ»¶¯²½¤ò¿Þ¤ëNTT¥É¥³¥â¡¦au¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡·ÀÌó¿ô¤äARPU¤«¤é¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÈÂç¤Ø¶¥Áè¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë³Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â³Æ¼Ò¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏNTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ç³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤òÄÉ¤¦»°¼Ò
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Î½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÇã¼ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤Ï¡¢²óÀþ·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ¤äARPU¤Î¸þ¾å¡¢¸÷²óÀþ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄê²óÀþ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò¤¯¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÈÂç¤Ø¶¥Áè¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£³Æ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²óÀþ·ÀÌó¤Î³ÍÆÀ¤äARPUÁý¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ç¡¢·ÀÌó¤Î°Ý»ý¡Ê¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¶¥Áè¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤ÏºÇ¸åÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ÎÈ¯¹Ô¿ô¤ò»ý¤Ä¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¤ÏºÇÂç¸ýºÂ¿ô¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¡¢SBI¾Ú·ô¤ÈÊÂ¤ÖÆó¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¾Ú·ô¡×¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×Æâ¤ËÊú¤¨¡¢¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¶¥Áè¤Ç¤ÏNTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ìÊâÀè¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¼çÍ×»°¼Ò¤¬¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹°Ê³°¤Î¶¥Áè¼´¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë³Æ¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¿·NISA¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¶¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤Ç¡ÖÅê»ñÌ¤·Ð¸³¡×¤Ø¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹NTT¥É¥³¥â
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³Äó·È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢NTT¥É¥³¥âÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ¥¹¥Þー¥È¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹¤ÎÁ°ÅÄ µÁ¹¸»á¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î°æ°Ë ´ðÇ·»á¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò²ñÄ¹¤Î¾¾ËÜ Âç»á¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎÀ¶ÌÀ Í´»Ò»á¡Ê2023Ç¯10·î»£±Æ¡Ë
¡¡Åö½é¤Ï¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ä¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·îº¢¤«¤éd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ë´Ô¸µ¤ò¼´¤Ë¡¢ÄÌ¿®¤È¾Ú·ô¤òÏ¢·È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ºòÇ¯7·î¤«¤é¤Ïd¥«ー¥É¤Ç¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀÑÎ©¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Öd¥«ー¥É¤Î¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÀÑÎ©¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç5¡ó¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Â³¤¯Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿NTT¥É¥³¥â¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Öeximo¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤â¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³èMAX¡×¤È¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è20¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¡Öahamo ¥Ý¥¤³è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤ÎÀÑÎ©¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢7·î31Æü¤«¤é¤Ï¡ÎdÊ§¤¤¡Ï¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢NTT¥É¥³¥â¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹ÉôÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö²ÝÄ¹¤Î³Ô¥¹¥ß¥ó»á¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¿ä¿ÊÉôÉûÉôÄ¹¤Î¸åÆ£Íã»á¡¢¥É¥³¥â¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹ÉôÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö²ÝÄ¹¤ÎÃæÂ¼Í§Î¼»á¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹Éô¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¿ä¿Ê¼¼Ã´ÅöÉôÄ¹¤ÎÄÇÌ¾¹ÀÆó»á¡Ê2025Ç¯8·î»£±Æ¡Ë
¡¡¾ÜºÙ¤ÏËÜ»ïµ»ö¤Ç¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÉáÃÊ¤«¤é·èºÑ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÎdÊ§¤¤¡Ï¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó»ñ»º±¿ÍÑ¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼ê½ç¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ó¥®¥Êー¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥»¥Ã¥È¡×¤Î3¤Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Åê»ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤·Ð¸³¤Î¥æー¥¶ー¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎNTT¥É¥³¥â¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëd¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢d¥«ー¥É¡¢dÊ§¤¤¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤òÂ¥¤·¡¢Åê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¥æー¥¶ー¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¡£
¡¡»ñ¶âÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤Ç¤âÃù¤á¤¿d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤ß¤Ç¡¢³ô¼°¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¯³Û¤ä¾¯¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¼°¤Î¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÊÃ±°Ì³ô¤¬100³ô¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤â1³ô¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¼°¤Î¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤«¤éSMBCÆü¶½¾Ú·ô¤Î¡ÖÆü¶½¥Õ¥í¥Ã¥®ー¡Üdocomo¡×¡¢2022Ç¯2·î¤«¤éÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖCONNECT¡×¤Î¡Ö¤Ò¤Ê³ô¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NTT¥É¥³¥â¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¹çÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
KDDI¤ÏÁ´Êý°Ì¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤Þ¤º¤ÏSBI¾Ú·ô¤È¤ÎÄó·È
¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëNTT¥É¥³¥â¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬KDDI¤À¡£
¡¡KDDI¤Ï2008Ç¯¤Ë»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¡Ê¸½ºß¤Î»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ê¸½ºß¤Îau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ë»²Æþ¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤Ë¤ÏKDDI¥°¥ëー¥×¤Î·èºÑ¤ä¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÅý³ç¤¹¤ëau¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©UFJ FG¡Ë»±²¼¤Î¥«¥Ö¥É¥Ã¥È¥³¥à¾Ú·ô¡Ê¸½ºß¤Î»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡Ë¤Î³ô¼°¤òTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢Ì¾¾Î¤â¡Öau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢KDDI¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¡¢¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢au¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¤¯¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¥¹¥¿ー¥È¸å¤â¡Öau¤Ç³ô¼°³ä¡×¤äau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤È¤Î¡Ö¥Þ¥Íー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£2023Ç¯9·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡×¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¸å·Ñ¥×¥é¥ó¤Î¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢au PAY¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¤Î¡Ö¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡×¤ÇºÇÂç3¡ó¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2024Ç¯11·î¡¢KDDI¤Ï»°É©UFJ FG¤È¤Î¶¨¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤òÈ¯É½¡£au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤ò»°É©¶ä¹Ô¤ËÇäµÑ¤·¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤òKDDI¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£»°É©UFJ FG¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÝÍ¤·Ä¾¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡2025Ç¯1·î¤«¤é¿·NISA¤¬³«»Ï¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢¤ä¤äÉÔ²Ä²ò¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢KDDI¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Á´Êý°Ì¤Ç³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡»°É©UFJ FG¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Èau ID¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯ ¥×¥é¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇNTT¥É¥³¥â¤È¤â¡Öd¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»°É©UFJ FG¤¬º£Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¤·¤¤Áí¹çÅª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³°ÉôÄó·ÈÀè¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»°É©UFJ FG¤È¤·¤Æ¤âKDDIÆ±ÍÍ¡¢Á´Êý°Ì¤ÇÂ¾¼Ò¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬au¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤ÈSBI¾Ú·ô¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô·ÐÍ³¤ÇSBI¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤¬³«Àß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢SBI¾Ú·ô¤Èau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Î´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸ýºÂ¿¶ÂØ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍøÍ¥¶ø¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ï»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥Íー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡SBI¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬NTT¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢NTT¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Îau¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÄó·È¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢SBI¾Ú·ô¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âd¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢JAL¥Þ¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¸À¤ï¤Ð¡¢¡ÖÁ´Êý°Ì¡×¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡KDDI¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢SBI¾Ú·ô°Ê³°¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾ò·ï¤Î¹ç¤¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È°ã¤¤¡¢¾Ú·ô¶È³¦¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æー¥¶ー¤¬¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¡Ê¸ÜµÒ¡Ë¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡NTT¥É¥³¥â¤¬¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
PayPay¤ËPayPay¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹Í»¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡Yahoo¡ª¡¢LINE¡¢PayPay¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊú¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖPayPay¡×¤¬»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¸µ¡¹¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê°Ê²¼¡¢¤ß¤º¤ÛFG¡Ë¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈOpenAI¤Ë¤è¤ëÂç´ë¶È¸þ¤±AI¡ÖCristal¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ë¡×¤ò¶âÍ»¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤º¤ÛFG¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÄó·È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¸½ºß¤ÎPayPay¾Ú·ô¤â¸µ¡¹¤Ï2016Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤È¶¦¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¡ÖOne Tap Buy¡×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡One Tap Buy¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ò1000±ßÃ±°Ì¤Ç24»þ´Ö365Æü¡¢¼è°ú¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ä¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»Ù»ý¤ò³È¤²¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¾Î¹æ¤ò¡ÖPayPay¾Ú·ô¡×¤Ë²þ¤á¡¢¸½ºß¤ÏPayPay»±²¼¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢PayPay¾Ú·ô¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÎPayPay¡Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµ¿»÷Åª¤Ë±¿ÍÑ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡×¡ÊÅö½é¤Ï¡Ö¥Üー¥Ê¥¹±¿ÍÑ¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ò2020Ç¯4·î¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡×¤ÏPayPay¤È»±²¼¤ÎPPSC¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢PayPay¤ÎÍøÍÑ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿2020Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬2Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¡¢·Ê¶·´¶¤Î²óÉü¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«1～2Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥¹¤â½ù¡¹¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï»ØÉ¸¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³ー¥¹¡×¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³ー¥¹¡×¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê±¿ÍÑ±×¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³ー¥¹¡×¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³ー¥¹¡×¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥³ー¥¹¡×¡¢¡Ö¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¥³ー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢·×10¼ïÎà¤Î¥³ー¥¹¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê»ñ¤¹¤ë¥³ー¥¹¤¬½¼¼Â¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤â³ÈÂç¤·¤¿¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡×¤À¤¬¡¢¡ÎPayPay¡Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢PayPay¾Ú·ô¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤ÏÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¤ÎÆ³Àþ¤â¤Ê¤¯¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
こうした状況に対し、一昨年あたりから〔PayPay〕アプリに〔PayPay証券〕のメニューである〔資産運用/NISA〕が追加され、現在は〔PayPay〕アプリ内で「ポイント運用」と証券サービスのどちらも利用できる環境を整えている。
¡¡PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çµ¿»÷Åª¤Ë±¿ÍÑ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡×¤Î¼ê·Ú¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢PayPay¾Ú·ô¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÅê»ñ¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤ä¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î³ÈÂç¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤¹½¤¨¤À¡£
ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡©
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇNTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼çÍ×»°¼Ò¤¬¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¼Ò¤¬¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¶¥Áè¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹°Ê³°¤Î»ö¶È¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÂ·¤¨¤ë³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹»²Æþ¤ÏºÇ¸åÈ¯¤À¤¬¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Æâ¤Î³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡¢³ÚÅ·¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼çÍ×»°¼Ò¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Æâ¤Î³Æ¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¥æー¥¶ー¤¬³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÇÜÎ¨¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Æâ¤Î³Æ¼Ò¤Ç³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×Æâ¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ç³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤äÆÃÅµ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÏ°Ï¡Ê´üÂÔ¡Ë¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼çÍ×»°¼Ò¤¬¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1000Ëü²óÀþÆÍÇË¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢·ÀÌó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤Î³è¤«¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤«¡©
¡¡·ÀÌó¿ô¤äARPU¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËÜ»ï¤Î³Æµ»ö¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¤Î³ÈÂç¶¥Áè¤¬¸²Ãø¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬À¸³è¤ä»Å»ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶¥Áè¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³Æ¼Ò¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²æ¡¹¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤â³Æ¼Ò¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¡Ö·ÐºÑ·÷¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£