¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¡ÖÆý»À¶ÝL.¥é¥¯¥Æ¥£¥¹ ¥×¥é¥º¥Þ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¹â²¹¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎºÙË¦»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â²¹¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÌÈ±ÖºÙË¦pDC¡Ê¥×¥é¥º¥Þ¥µ¥¤¥È¥¤¥É¼ù¾õºÙË¦¡Ë¤ÎÆ¯¤¤ÎÆß²½¡ÊpDC³èÀ²½»ØÉ¸¤ÎÄã²¼¡Ë¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÆý»À¶Ý¤Ï¡¢NKºÙË¦¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¤ß¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÙË¦¤Î¡ÖÌÈ±Ö¤Î»ÊÎáÅã¡×¤Ç¤¢¤ëpDC¤òÄ¾ÀÜ³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£³èÀ²½¤µ¤ì¤¿»ÊÎáÅã¤Î»Ø¼¨¡¦Ì¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦Á´ÂÎ¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¡¢³°Å¨¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÈ±Ö¤Î»ÊÎáÅã¡×¤Ç¤¢¤ëpDC¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ë½ÅÍ×¤ÊÌÈ±ÖºÙË¦¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢pDC¤Î³èÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤Î³èÀ²½¤ÎÅÀ¤«¤éÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»î¸³·ë²Ì¤Ï¡¢ºÙË¦»î¸³¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÂÎÆâ¤Î¾õÂÖ¤ò¼¨¤·¤¿»î¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
Åì³¤Âç³Ø °å³ØÉô Áí¹ç¿ÇÎÅ³Ø·Ï ·ò¹¯´ÉÍý³ØÎÎ°è ¼çÇ¤¶µ¼ø °å³ØÇî»Î¤ÎÀ¾ºêÂÙ¹°»á¤Ï¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à°ø¤Ï¡ØÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤ÏÃ¦¿å²óÈò¤È¤È¤â¤ËÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°å³ØÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®Ãæ¾É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥È¥¥·¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ²´ÉÆâ¤ÎÆÇÁÇ¤¬¡¢¹âÂÎ²¹¤äÃ¦¿å¤«¤é¤¯¤ëÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉÔ³èÈ¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥È¥¥»¥ß¥¢¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Å¾É²½¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ¡¢¥Ò¥È¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤ÆÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥È¥¥»¥ß¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼æµ¯¤µ¤ì¤ë¡Ø¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯Ç®¤¹¤ë¤¿¤áÄ¾ÀÜÅª¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¥ó¥É¥È¥¥»¥ß¥¢¤Ï¡¢Á´¿ÈÀ¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Â¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æüº¢¤«¤é¤ÎÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¤È°û¿å¤¬Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¹â²¹¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÌÈ±Ö¥±¥¢¤È¿åÊ¬Êäµë¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç²Æ¤Î½ë¤µ¤¬·ã¿Ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²Æ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·½Õ¤È½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡ÖÆóµ¨²½¡×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾ºê»á¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯6·î1Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤¬°ìÉô²þÀµ¤µ¤ì¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬È³Â§µ¬ÄêÉÕ¤¤ÇµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢Ã¦¿å¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¾å¾º¤¬¤â¤¿¤é¤¹»à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉÂÂÖ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î5¡Á9·î¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î9Ëü7578¿Í¤¬µßµÞÃ´Á÷¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á120¿Í¤¬»àË´¡¢2178¿Í¤¬3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÆþ±¡¤òÍ×¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âºòÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÌÔ½ë¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Í½ËÉ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»î¸³ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Ò¥ÈÍ³Íè¤ÎpDC¤òÄÌ¾ï²¹ÅÙ¡Ê37ÅÙ¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹â²¹¡Ê38.5ÅÙ¡Ë¤ÇÇÝÍÜ¤·¡¢H1N1¡ÊÉÔ³è²½¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤Î¤ß¤òÅº²Ã¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤ÈH1N1¤ÎÎ¾Êý¤òÅº²Ã¤·¤¿ºÙË¦¤Î48»þ´Ö¸å¤ÎIFN¡Ý¦Á»ºÀ¸ÎÌ¤òÂ¬Äê¡£¹â²¹¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢pDC¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤òÅº²Ã¤·¤¿ºÙË¦¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ¯¤¤ÎÆß²½¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤¬¹â²¹¾ò·ï²¼¤ÇÄã²¼¤¹¤ëpDC¤Î³èÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä¹½ÁÛ¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó 2027¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö¿©¤«¤é°å¤Ë¤ï¤¿¤ëÎÎ°è¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤ÎCSVÀè¿Ê´ë¶È¤È¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ö¶È¡×¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î35Ç¯¤Î¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯·ò¹¯¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
