¥¢¥á¥ê¥«¡¡¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÀêÎÎÇ§¤á¤ë¡×ÄäÀï°Æ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊNATO²ÃÌÁ¤Î²ÄÇ½À»Ä¤¹¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀêÎÎÃÏ¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤ÎÄäÀï°Æ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï7Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤ÈÄ´À°¤·¤¿ÄäÀï°Æ¤ò¥í¥·¥¢¤ËÄó¼¨¤·¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÂÊ¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄäÀï¡×¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµ¼°¤ÊÇ§Äê¤òºÇÄ¹99Ç¯ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¼Â¾å¥í¥·¥¢¤Î»ÙÇÛ¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò²ò½ü¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥í¥·¥¢»º¤Î¥¬¥¹¤äÀÐÌý¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤Î´Ø·¸¤òÌá¤¹¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ÎÉÔ³ÈÂç¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏNATO²ÃÌÁ¤Î¸¢Íø¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹½¤¨¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â»Ü¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µ¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£