ÂçËãÀ®Ê¬´Þ¤à¸Ç·ÁÊª¤òÌ©Í¢¤·¤¿µ¿¤¤¡¡¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿ÍÂáÊá¡Ö·ò¹¯¾¦ÉÊ¡×¤Èµ¶¤ë
·ò¹¯¾¦ÉÊ¤Èµ¶¤Ã¤ÆÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¸Ç·ÁÊª¤òÌ©Í¢¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿Í¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ê¡¼¥ä¥«¡¦¥à¥Ç¥£¥ä¥ó¥»¡¼¥é¥²¡¦¥é¥¹¥ß¡¦¥Æ¥£¥ï¥ó¥«¡Ê30¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï6·î¡¢ÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¸Ç·ÁÊª2.7kg¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤«¤éÌ©Í¢¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹ñºÝÍ¹ÊØ¤ò»È¤¤·ò¹¯¾¦ÉÊ¤Èµ¶¤Ã¤ÆÌ©Í¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥È¥Ê¡¼¥ä¥«¡¦¥à¥Ç¥£¥ä¥ó¥»¡¼¥é¥²ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÍ§¿Í¤Ë´ÁÊýÌô¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¬Ãæ¿È¤¬ÂçËã¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£