[iPhone¶î¤±¹þ¤ß»û]¡ÖiOS 26¡×¤ÇiPhone¤ÎÁàºî²èÌÌ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡2025Ç¯½©¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¿·OS·²¡¢iOS 26¡¿iPadOS 26¡¿macOS Tahoe 26¤Ê¤É¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡iOS 26¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎiOS 18¤Î¼¡´ü¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤À¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡ÖiOS 19¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¾Îñ¤Î²¼Æó·å¤ò¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ´§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤ÆmacOS¤Ê¤É¤âÀ¾Îñ¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤ËÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£macOS¤Ê¤É¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÃÏÌ£¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡iOS 26¡¿iPadOS 26¡¿macOS 26¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¸µ¤Ë¡¢UI¤Ê¤ÉiOS 26¤Î¿·Í×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ï¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ
¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥Ùー¥¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤ÏPublic BetaÈÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£½©¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÀµ¼°ÈÇ¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£iOS 26¤Ç¤ÏUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢UI¤Ï¥æー¥¶ー¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ©ÌÀÅÙ¤È¤«´Ý¤ß¤È¤«¡¢ÈùÌ¯¤ËÄ´À°¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¿·Í×ÁÇ¤¬iOS 26¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°ÈÇ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Public BetaÈÇ¤ÎiOS¡¿iPadOS¡¿macOS¤Ï¡¢¡ÖApple Beta Software Program¡×¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ëiPhone¡¿iPad¡¿Mac¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ë¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥íー¥«¥é¥¤¥º¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¸ß´¹À¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ¾ï¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ùー¥¿ÈÇ¤È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£Public BetaÈÇ¤ò»î¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤Í½È÷¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤ª¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢iOS 26¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò´¬¤Ìá¤·¤ÆiOS 18¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£iOS 26¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤òÆþ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢º£½©¡¢iOS 26¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÌ¾ïÈÇ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤ÏUI¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
iOS 26¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤Ë¼Á´¶¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
iOS 18¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¡£iOS 26¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Î¥Ã¥Ú¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡iOS 26¡¿iPadOS 26¡¿macOS 26¤Ç¤ÏUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖLiquid Glass¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£É¸½à¥¢¥×¥ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢OS¤¬É½¼¨¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
iOS 26¤ÎCarPlay
iOS 18¤ÎCarPlay
¡¡iPhoneËÜÂÎ¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢CarPlay¤âUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Liquid¡¡Glass¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¶Å»ë¤¹¤ë²èÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏËá¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÇØ·Ê¤òÆ©²á¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÀßÄê²èÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎUI¤Ï²£Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¡Ê¾å¤Î³¬ÁØ¤ËÌá¤ë¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤ä¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎUIÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤ËËá¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤¬¶þÀÞ¤·¤Ä¤Ä¤¦¤Ã¤¹¤éÆ©²á¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ÏÌÌ¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê´Ý¤ß¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ»ß²è¤À¤ÈÃÏÌ£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶þÀÞ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¿¥Ö¤Ê¤É¤ÎUI¤Ï¡¢¥Ðー¾õ¤ÎÉ½¼¨¥¨¥ê¥¢¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¤Ä1¤Ä¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÙ¤«¤¯¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢UI¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇØ·Ê¤òÆ©²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉ½¼¨ÎÎ°è¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¿·µ¬À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
°ìÉô¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¥¨¥Ã¥¸Éô¤Ê¤É¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ê¼Á´¶¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¸«¤»Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈùÌ¯¤ÊÊÑ¹¹¤À¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ËÌÌ¼è¤ê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¡ÖÇö¤¤¥¬¥é¥¹ÈÄ¤¬²èÌÌ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¸«¤»Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£iPhone¤ò·¹¤±¤ë¤È¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Î©ÂÎÊª¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤â¡¢¤èー¤¯¸«¤ë¤ÈÈùÌ¯¤ËLiquid Glass¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
iOS 26¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¡£±¦²¼¤Î¥«¥á¥é¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏiOS 18¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸
¡¡É¸½à¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ü¥«¥·¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥«¥á¥é¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤±¤ÏÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¹çÍýÅª¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀßÄê¥¢¥×¥êÆâ¤ä¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Ï½¾Íè¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÏÀµ¼°ÈÇ¤Þ¤Ç¤ËÅý°ì¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¥¯¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤ÈÇØ·Ê¤¬Æ©¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÉ»æ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á
¡¡¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¿§Ä´ÊÑ¹¹¤ÏiOS 18¤Ç¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢iOS 26¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤ë¿§Ä´¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÇØ·ÊÉôÊ¬¤¬Æ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Liquid Glass¤Ã¤Ý¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡iOS 18¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¿§Ä´ÊÑ¹¹µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥â¥Î¥Èー¥ó²½¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÊÌ¤Î¿§¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ê¥¢¡×¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤¬»ý¤Ä¡Ö¿§¡×¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤¬¡¢¿§Ä´ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤½¤Î¿§¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢È½ÊÌ¤·¤ä¤¹¤µ¤òµ¾À·¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤òÄÉµá¤¹¤ë¿Í¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£
É¸½à¥¢¥×¥ê¤ÎUI¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë
¡¡iOSÉ¸½à¤Î¡ÖSafari¡×¤ä¡Ö¥áー¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Liquid Glass¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤ËUIÍ×ÁÇ¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÎÎ°è¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë²þÁ±¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ùー¥¿ÈÇ¤ÎSafari¤òÎã¤Ë¡¢iOS 26¤ÇUI¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤ò²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
iOS 26¤ÎSafari¡£²èÌÌ²¼Éô¤ÎUI¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë
iOS 18¤ÎSafari¡£²èÌÌ²¼Éô¤ÎUI¤¬Âç¤¤¯ÈóÆ©²á¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¶¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤À¤¬¡¢iOS 18¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï²èÌÌ²¼Éô¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ÈÌá¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÁàºîÉô¤¬2¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢iOS 26¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬1¹Ô¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¡£iOS 18¤Ç¤â¥¹¥¯¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Ï½Ì¾®É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢iOS 26¤Ç¤Ï¤³¤ì¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
iOS 26¤ÎSafari¤Ç²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤µ¤»¤ÆUI¤ò½Ì¾®É½¼¨¤·¤¿¾õÂÖ¡£¤Û¤ÜÁ´²èÌÌ¤¬Web¥Úー¥¸¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸
iOS 26¤ÎSafari¤ÇUI¤ò½Ì¾®É½¼¨¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¡£¾å²¼¤ÎUI¤Ë¥Ðー¾õ¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤Ï»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤âLiquid Glass¤ÎÊ¸Ë¡¤Ë½¾¤¤¡¢UI¤ÎÉ½¼¨¤¬¥Ðー¾õ¤«¤é¸ÄÊÌ¥Ü¥¿¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÏUI¥Ðー¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²èÌÌ¤Î²¼Ã¼¤Þ¤ÇWeb¥Úー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¾åÃ¼¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤âÆ©²áÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë²èÌÌ¤Î¥¥ï¤Þ¤ÇWeb¥Úー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Safari¤ÎÁ´²èÌÌ¤Ã¤Ý¤µ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÈÄ¾õ¤ÎWeb¥Úー¥¸¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦SF¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤µ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤Î¥Ô¥¯¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°Å¤¤¤«ÌÀ¤ë¤¤¤«¤ÇÇòÊ¸»ú¡¦¹õÊ¸»ú¤¬¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÌÌ¾åÃ¼¤Þ¤ÇWeb¥Úー¥¸¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¾å¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤¿¤È¤¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤Î²¼¤«¤éWeb¥Úー¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËiOS 26¤ÎSafari¤Ç¤ÏWeb¥Úー¥¸¤Î¾å²¼¤ËÍ¾Çò¤¬ºî¤é¤ì¡¢¥Úー¥¸¤Î³«»Ï°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤Î²¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¥Úー¥¸¤Î½ªÎ»°ÌÃÖ¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Î¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤ä¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¦Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥áー¥ë¥¢¥×¥ê¡£¾åÉô¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ðー¤ä²¼Éô¥Ü¥¿¥óUI¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤âËÜÊ¸¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¡£¤³¤Á¤é¤âiOS 18¤Ç¤âUI¤ÎÇØ·Ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇiOS 26¤Ç¤âÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÁ´²èÌÌ²½¤äUI¤Î¾®·¿²½¤äÆ©²á²½¤Ï¡¢¡Ö¥áー¥ë¡×¤ä¡Ö¥á¥â¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÉ¸½à¥¢¥×¥ê¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·Safari¤È°ã¤¤¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Î¼þÊÕ¤Ï¥Ü¥«¥·½èÍý¤¬Æþ¤ê¡¢URL¤Ê¤É¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢É½¼¨¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¸«¤ä¤¹¤¤¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¼ÂÍÑÀ¤¬Áý¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏÌ£¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥óÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥Ðー¡¢¤³¤ì¤¬Á´²èÌÌÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥êµ¯Æ°¡¦¥¢¥×¥êÀÚ¤êÂØ¤¨¡¦½Ä²£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤«¤é3ÉÃ¤Û¤É¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏOSÂ¦¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¾Ã¤¨¤ë¡£¾Ã¤¨¤Æ¤âÁàºî¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ÙËâ¤Ê¥Ðー¤¬¾Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÊÑ¹¹¤À¡£
iOS¤Ï²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âUI¥µ¥¤¥º¤Ï¤Û¤Ü¸ÇÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤À¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¼¨ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤iPhone¤ÎÊý¤¬²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¡£iPhone¤Î¾ì¹ç¡¢²èÌÌ¤Î¼Â¥µ¥¤¥º¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢UI¤ÎÉ½¼¨¥µ¥¤¥º¤Ï¤Û¤Ü°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤iPhone¤ÎÊý¤¬²èÌÌÉ½¼¨¤ËÀê¤á¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎUIÉ½¼¨¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉ½¼¨ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¼¨¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ëUI¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤iPhone¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡iOS 26¤ÎSafari¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌ²¼Éô¤ÎÁàºî¥Ü¥¿¥ó¤¬¤«¤Ê¤ê¾ÊÎ¬¤µ¤ì¡¢Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó¤È¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£iOS 18¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿Ê¤à¡×¡¢¡Ö¶¦Í¡×¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥Ö¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Safari¤Î¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡Ç½¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ÖÁàºî¤Ï¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤¬ÊØÍø
¡¡¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥Ö¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ÖÁàºî¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Î¾å¥¹¥ï¥¤¥×¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥Ö¡×²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Îº¸±¦¥¹¥ï¥¤¥×¤Ç¥¿¥Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¿·µ¬¥¿¥Ö¥ªー¥×¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤ÏiOS 18¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡ÊAndroid¤ÎChrome¤Ê¤É¤È¤âÆ±¤¸¡Ë¡¢¤³¤ÎÁàºî¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐiOS 26¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡£
Web¥Úー¥¸¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤ÏÄ¹²¡¤·¥á¥Ë¥åー¤¬ÊØÍø
¡¡¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤òÄ¹²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤âÁý¤¨¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥¿¥Ö¤òÊÄ¤¸¤ëÁàºî¤¬¤³¤³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏiOS 18¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤äÄ¹²¡¤·¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö½é¸«¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Áàºî¡×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²èÌÌÀ°Íý¤µ¤ì¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤âÁÇÁá¤¯Áàºî¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤Áàºî·Ï¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢iOS 18¤Þ¤Ç¤ÎUIÇÛÃÖ¡¢iOS 14°ÊÁ°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤¬²èÌÌ¾åÉô¤Ë¤¢¤ëUIÇÛÃÖ¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥¬¥·ーÇÛÃÖ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎUI¤ÏÆ©²á½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊUIÇÛÃÖ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀßÄê¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ーÀ½¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁ´²èÌÌÉ½¼¨¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼ÂÁõ¤ÏLiquid Glass¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¸Ë¡¤À¡£
¡¡Liquid Glass¤À¤È¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎUI¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ÙËâ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤âLiquid Glass¤ÎÊ¸Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¼¡Âè¤À¤¬¡¢ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿UI¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬iOS 26¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Çµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·¥¢¥×¥ê¡Ö¥×¥ì¥Ó¥åー¡×
¥×¥ì¥Ó¥åー¥¢¥×¥ê¤Î½ñ¤¹þ¤ßµ¡Ç½¡£É¸½à¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤
¡¡iOS 26¡Ê¤ÈiPadOS 26¡Ë¤Ç¤Ï¿·µ¬¤ÎÉ¸½à¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥Ó¥åー¤ÏÈÆÍÑ¤Î¥Ó¥å¥¢ー¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢PDF¤ä²èÁü¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£macOS¤Ï¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¤«¤éÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼Â¤Ï¥×¥ì¥Ó¥åー¥¢¥×¥ê¤ÏApp Store¤Ç¸ø³«ºÑ¤ß¡£iOS 26°Ê¹ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¤¤±¤É
¡¡±ÜÍ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢PDF¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¥¥éー¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤ÎÍ½þ¥¢¥×¥ê¤Û¤É¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁªÂò
²»À¼ÆþÎÏ¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£Ê£¿ô¤Î³°Éô¥Þ¥¤¥¯¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÊØÍø
¡¡WWDC¤Ç¤ÏiPadOS 26¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²»À¼ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁªÂòµ¡Ç½¡¢¤³¤ì¤¬iOS 26¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥á¥â·Ï¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤Ê¤é¤ÐÃÏÌ£¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡Ç½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎiOS¤Ç¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ÇÏ¿²»¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¦¤«¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤º¡¢Îã¤¨¤ÐÁõÃå¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎBluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¿²»¤ò¤¢¤È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£
JustPressRecorder¤ÏÏ¿²»²èÌÌ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÊØÍø
¡¡¤¿¤À¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í°ìÉô¤Î¥Ü¥¤¥¹¥á¥â·Ï¥¢¥×¥ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖJustPressRecorder¡×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÏ¿²»»þ¤Ë²»À¼ÆþÎÏ¤òÁªÂò¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢É¸½à¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤ÏÆþÎÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖJustPressRecorder¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÊý¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤³¤ÏÉ¸½à¤Î¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤Ë¤â²þÁ±¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥¹¥¯¥·¥ç¤ÏAIÏ¢·È¤·¤ä¤¹¤¯
¡¡¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎµóÆ°¤¬¾¯¤·ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥·¥ç»£±Æ¸å¤ËAI¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
iOS 26¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ì¥Ó¥åー²èÌÌ¡£²èÌÌ²¼Éô¤ËAI´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡iOS 18¤Þ¤Ç¤Ç¤â¥¹¥¯¥·¥ç¤ò»£±Æ¸å¡¢²èÌÌº¸²¼¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤È¤¤¤¦²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢iOS 26¤Ç¤Ï¤³¤³¤ËAIÅ¾Á÷¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
²èÌÌÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÍ×Ìó¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë
¡¡AIÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤Î²èÌÌ¤Î²¼Éô¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¸²¼¤Î¡Ö¼ÁÌä¡×¤ÏChatGPT¡¢±¦²¼¤Î¡Ö²èÁü¸¡º÷¡×¤ÏGoogle¤Î²èÁü¸¡º÷¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì´ûÂ¸¤ÎChatGPT¤äGoogle¸¡º÷¥¢¥×¥ê¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥¹¥¯¥·¥ç»£±Æ¤«¤é¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤È²èÌÌÏ¿²è¡Ë¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËiOS 18¤ÇCarPlay»þ¤Ï¡¢¾ï¤ËËÜÂÎ¤È¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÎ¾Êý¤ò»£±Æ¤¹¤ë
¡¡¡Ö¼ÁÌä¡×¤È¡Ö²èÁü¸¡º÷¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤¿²èÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÍ×Ìó¡×¤ä¡ÖÆÉ¤ß¾å¤²¡×¡¢URL¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤ÎÃæ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ËÆüÉÕ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅÐÏ¿¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ù¤°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÆüÉÕ¤Ê¤É¤â²èÌÌ²¼¤ËÄó°Æ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏApple Intelligence¤Îµ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Apple IntelligenceÈóÂÐ±þ¤Î¸Å¤¤iPhone¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£ChatGPT¤äGoogle²èÁü¸¡º÷¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤·¤Ê¤¤¤«¤é»È¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó·Ï¥¢¥×¥ê¤â¶¯²½
¡¡´ðËÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡¢¡ÖÅÅÏÃ¡×¤ä¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤ÏUIÊÑ¹¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ÏÀßÄê¤ÇµóÆ°¤òÁª¤Ù¤ë¡£ÀßÄê¥á¥Ë¥åー¤¬±Ñ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ï¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¤Þ¤º¡ÖÅÅÏÃ¡×¤Ë¤ÏÏ¢ÍíÀè¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãå¿®²»¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤Ë¼«Æ°±þÂÐ¤·¤ÆÍÑ·ï¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡ÖÃå¿®¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÅÏÃ¤ÎÂçÈ¾¤¬±Ä¶ÈÅÅÏÃ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êºòº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡Ç½¤À¡£
¡¡Google Pixel¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤À¤¬¡¢¥·¥§¥¢¤ÎÂç¤¤¤iPhone¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦¡£
¡¡ÄÌÏÃÃæ¡¢Áê¼êÂ¦¤¬ÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇiPhone¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÊÝÎ±¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡ÂÔµ¡Ãæ¤âÄÌÏÃ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÄÌÏÃÎÁ¶â¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ë¤â¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°ÀßÄê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÆüËÜ¸ì²½ºÑ¤ß
¡¡¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÌÀ¤Êº¹¤·½Ð¤·¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊÌ¥ê¥¹¥È¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢ÌÂÏÇ¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬»È¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¥µ¥Ýー¥È¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÃ¯¤Ç¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡¢´ò¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢AI¤Ã¤Ý¤¤µ¡Ç½¤À¤¬¡¢iPhone 13 mini¤ÇÀßÄê¹àÌÜ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Apple Intelligence¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ä¤ä¸Å¤¤iPhone¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥²ー¥à´ØÏ¢¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä
¡¡iOS 26¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤É¸½à¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥²ー¥à¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¡£¤³¤Î²èÌÌ¤Ï¤Û¤Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°ÈÇ¸ø³«¸å¤Ï¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤¹¤ë¤Î¤«¤â
¡¡¤³¤ì¤ÏApp Store¤Î¥²ー¥à¤ÈArcade¤Î¥Úー¥¸¡¢¤¢¤ÈGame Center¤Îµ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤À¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢App Store¤Ç¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Îò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢iOS 4¤«¤éiOS 9¤Þ¤Ç¡¢¡ÖGame Center¡×¤È¤¤¤¦É¸½à¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¸þ¤±¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ä¥êー¥Àー¥Üー¥É¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤¤¤ÁÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢iOS 10¤ÇÆÈÎ©¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎGame Center¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£µ¡Ç½¼«ÂÎ¤ÏÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢iOS 18¤Ç¤âÀßÄê¥¢¥×¥ê¤Ë¡ÖGame Center¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ë¥²ー¥à¤ò¸µ¤ËÊÌ¤Î¥²ー¥à¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£¥ô¥¡¥ó¥µ¥ÐÉ÷¥²ー¥à¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤Í
¡¡iOS 26¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡Ö¥²ー¥à¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Game Center¤¬Éü³è¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Éµ¡Ç½¤ä¥êー¥Àー¥Üー¥É¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥²ー¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·App Store¤Ë¤â¡Ö¥²ー¥à¡×¤ä¡ÖArcade¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢iOS 26¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¸å¡¢ App Store¤È¤É¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Apple Intelligence¤ÎÂç·¿¥¢¥×¥Ç¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·
Apple Intelligence¤ÏÀßÄê²èÌÌ¤âÊÑ²½¤Ê¤·¡£¤½¤â¤½¤â¸½¾õ¤ÏApple Intelligence¼«ÂÎ¤¬¥Ùー¥¿ÈÇ°·¤¤¤Ê¤Î¤è¤Í
¡¡iOS 18¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Apple Intelligence¤Ï¡¢iOS 26¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ç¤Ï¾®¤µ¤Êµ¡Ç½¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¼«Æ°ËÝÌõ¡¢Á°½Ò¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢²èÁüÀ¸À®¥¢¥×¥ê¡ÖImage Playground¡×¤ËChatGPT¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤À¡£´ûÂ¸µ¡Ç½¤Î²þÎÉ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¿·µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÊWWDC¡Ë¤ÇÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ç¤âÌ¤¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌÉ½¼¨¤Ë±þ¤¸¤ÆSiri¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¥ª¥ó¥¹¥¯¥êー¥óÇ§¼±µ¡Ç½¡¢¥áー¥ë¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆSiri¤¬¥æー¥¶ー¤òÊä½õ¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ä¥¢¥×¥ê´Ö¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òSiri¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¸½ºß³«È¯Ãæ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤âÌ¤¼ÂÁõ¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅª¤Êµ¡Ç½¤Î³«È¯¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¹¤²¤¿É÷Ï¤Éß¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡iOS 26¤ÎLiquid Glass¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï²áµî¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·Í×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇApple Intelligence¤ËÂç¤¤Ê¿·µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ïº£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£