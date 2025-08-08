¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤ò¼ê³Ý¤±¤ëLM7»á¤¬·È¤ï¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖLavender Quartz ¶³¦ÇéÆ°¡×ËÜÆüÈ¯Çä¥ß¥ê¥¿¥êー¤äSFÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºîADV
¡¡Edanoue¤Ï¡¢PCÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖLavender Quartz ¶³¦ÇéÆ°¡×¤ò8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,400±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÀï»þ²¼¤ÎÅÔ»Ô¤Çµ¯¤¤¿°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢°ìËÜÆ»¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡£¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤òÀïÁè¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¤¥³¥Ì¤Ï¡¢²ü¸·Îá²¼¤Î½£ÅÔ¥ß¥é¥Ê¥ë¥¯¤ÇÄµÊó°÷¥¥ë¥·¥¦¥à¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÄÆÍî¤·¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤«¤éÀï¶É¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÄ¶¾ïÊª¼Á¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿ÉÔ²Ä»ë¤Î¾¯Ç¯¤òÄÉ¤¤¡¢2¿Í¤ÏÅÔ»Ô¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëLM7»á¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Steam¤Ç¤Ï19»þ¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚLavender Quartz ¶³¦ÇéÆ° ¥È¥ìー¥éー¡Û
Lavender Quartz ¶³¦ÇéÆ°
8·î8Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§1,400±ß
¡¡¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÆ¨¤²¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡£²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´û¤Ë»ÍÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¸Î¶¿¤òÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢½£ÅÔ¥ß¥é¥Ê¥ë¥¯¤ØÈòÆñ¤·¤¿¥¤¥³¥Ì¡£Èà½÷¤Ï¤¢¤ëÌë¡¢¹ÓÌî¤ËÍî¤Á¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÆÍî¸½¾ì¤Ç¹ñ²È¿Æ±ÒÂâ¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¿¤«¡×¡£¤½¤ì¤ò½¦¤¤¾å¤²¤¿¡¢¥¤¥³¥Ì°Ê³°¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÆæ¤Î¾¯Ç¯¡×¡£¹¥´ñ¿´¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥¤¥³¥Ì¤Ï¾¯Ç¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸Å¤Ó¤¿»ÜÀß¤ØÌÂ¤¤¹þ¤à¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÄµÊó°÷¤òÌ¾¾è¤ë½÷¡¢¥¥ë¥·¥¦¥à¡£±ÒÀ±¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¿Ò¤Í¤ë¥¤¥³¥Ì¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¹ð¤²¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎôÀª¤ÎÀï¶·¤òÊ¤¤¹ÎÏ¤òÈë¤á¤¿Ä¶¾ïÊª¼Á¡¢¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤À¤È¡£
¡¡¥¤¥³¥Ì¤ÏÌä¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¸¶ÀÐÃµ¤·¤ò¼êÅÁ¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡©¡¡»ä¤Ï¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¥¥ë¥·¥¦¥à¤ÏÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÀÕ¤á²×¤àÀ¼¤Ï¡¢ÌÛ¤ë¤Ï¤º¤À¤ï¡×
¥²ー¥à¾Ò²ð
¼ç¿Í¸ø¥¤¥³¥Ì¤Ï¡¢ÄÆÍî¤·¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤«¤é²¿¤«¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿Ææ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÄÉÀ×¤ò»Ï¤á¤ë
¥¤¥³¥Ì¤ÏÄµÊó°÷¥¥ë¥·¥¦¥à¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¾¯Ç¯¤ÈÄ¶¾ïÊª¼Á¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯
»öÂÖ¤Ï¤ä¤¬¤ÆÇËÌÇÅªÅ¸³«¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¤¥³¥Ì¤Ï»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥¤¥³¥Ì
¡¡½£ÅÔ¥ß¥é¥Ê¥ë¥¯¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸¡£³«ÀïÄ¾Á°¤Ë¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ø³«¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤ÆÌ±´Ö¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀï¶·¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÂ³°¤ì¤¿¹¥´ñ¿´¤È¸Î¶¿¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ë½¾¤¤¡¢¤È¤¤ËÌµËÅ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¾×Æ°Åª¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£¸Î¶¿¤Øµ¢¤ë´õË¾¤ò¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤Ë¸«½Ð¤·¡¢´í¸±¤ò¾µÃÎ¤Ç¥¥ë¥·¥¦¥à¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¥¥ë¥·¥¦¥à
¡¡ÄµÊóµ¡´Ø½êÂ°¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿½÷¡£ÄÆÍî¤·¤¿±ÒÀ±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¶ÀÐ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á½£ÅÔ¥ß¥é¥Ê¥ë¥¯¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¾¯Ç¯¤ËÀè²ó¤ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£Æ±¤¸¤¯¸¶ÀÐ¤òÁÜ¤¹¹ñ²È¿Æ±ÒÂâ¤È¤ÏÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¿Æ±ÒÂâ¤ò½Ð¤·È´¤¯¤¿¤á¤Ë¥¤¥³¥Ì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¾¯Ç¯
¡¡±ÒÀ±ÄÆÍî¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¡¢¸¶ÀÐ¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿Ææ¤Î¾¯Ç¯¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤¨¤º¡¢Ã¯¤Îµ²±¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¥¥ë¥·¥¦¥à¤ò½±·â¤¹¤ë¤¬¡¢ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¡£
