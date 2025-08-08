【Öoo】 8月8日 リリース 価格：未定

ゲーム開発者、生高橋（NamaTakahashi）氏によるWindows用探索パズルアクション「Öoo」の配信が8月8日にSteamにて開始される。価格は未定。

本作は、爆弾いもむしがステージの謎を解いて進んでいくパズルゲーム。体の一部が爆弾になっており、それをフィールドに置いて爆破し、その爆風でステージのギミックを攻略していく。また行き詰まった際に、クリア方法を確認できる攻略動画がYouTubeにてアップされる。

(C) 2025 NamaTakahashi