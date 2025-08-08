爆弾いもむしパズルゲーム「Öoo」本日発売！ 「ElecHead」作者・生高橋の新作見た目もかわいい探索パズルプラットフォーマー
【Öoo】 8月8日 リリース 価格：未定
ゲーム開発者、生高橋（NamaTakahashi）氏によるWindows用探索パズルアクション「Öoo」の配信が8月8日にSteamにて開始される。価格は未定。
本作は、爆弾いもむしがステージの謎を解いて進んでいくパズルゲーム。体の一部が爆弾になっており、それをフィールドに置いて爆破し、その爆風でステージのギミックを攻略していく。また行き詰まった際に、クリア方法を確認できる攻略動画がYouTubeにてアップされる。
探索パズルアクション「Öoo」発売まで残り4日😱- NamaTakahashi(生高橋) (@namatakahashi) August 4, 2025
本作はElecHeadより難しめです
そのため、リリースと同時に「クリアまで」の攻略動画をYouTubeに公開予定です！
詰まった時や、クリア後の答え合わせとしてぜひご活用ください pic.twitter.com/6aidhqsvLT
