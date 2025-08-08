¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥æー¥Õ¥£¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRobot Vacuum Omni S1 Pro¡×¡¢¡ÖX10 Pro Omni¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥æー¥Õ¥£¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï8·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥Õ¥£¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRobot Vacuum Omni S1 Pro¡×¡¢¡ÖX10 Pro Omni¡×¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRobot Vacuum Omni S1 Pro¡×¤Ï¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤òËÜÂÎÆâ¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¡ÖAlways-Clean Mop¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤ò¹¤²¤ºÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½¡£Á´¼«Æ°¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç¤äÁÝ½ü¸å¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¤Ç´°·ë¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖX10 Pro Omni¡×¤Ï¡¢ºÇÂç8000Pa¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËµÛ°úÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¡¢Ìó1kg¤Î°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡Ö²¡¤·¤Æ¿¡¤¯¡×²Ã°µ¼°¥Ç¥å¥¢¥ë²óÅ¾¥â¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÚRobot Vacuum Omni S1 Pro¡Û ¡ÚX10 Pro Omni ¥Û¥ï¥¤¥È¡Û ¡ÚX10 Pro Omni ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Û