¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÏÂè£³Æü¤Î£·Æü¡¢£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤ÎÉô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²»î¹ç¤Ï¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£¸ÆüÍ¼Êý¤ÎÉô¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤Ë»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£´¹»¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤ò¼õ¤±¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÍâÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦£±Æü½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£·Ã¤ß¤Î±«¡×¤È´¿·Þ¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕ¤Ï¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤Î¡ËÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
°½±©¡¦ÀéÂå´ÆÆÄ¡¢´·¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é½Ð¾ì¤Î°½±©¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¼¼ÆâÎý½¬³«»ÏÁ°¤ËÀéÂå´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÊË¬¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡Ë¹Ã»Ò±à´·¤ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤¾¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¡£Ãæ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÃÎÃæ±û¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÇÂÐºöÎý½¬¤Ï£±²ó¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀéÂå´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾ò·ï¤ÏÁê¼ê¤â°ì½ï¡£¹Ã»Ò±à¤À¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¡Êµå¤¬¡Ë¸«¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ÎËÌÀî¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
