¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤ä¡ÖFire TV¡×ÅëºÜ¤Ê¤É¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎTV¡ÖVIERA¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖVIERA TH-55LW1L¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎTV¡ÖVIERA¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï8·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢ÊÉ³Ý¤±¤Ç¤¤ë¡Ö4KÌµÀþÅÁÁ÷¡×ÂÐ±þ¤Î55·¿Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖVIERA TH-55LW1L¡×¤ä¡¢¡ÖFire TV¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿65·¿4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖVIERA Z65Z90A¡×¡Ê2024Ç¯¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥ºÍµ¡EL¡×ÅëºÜ65·¿¡ÖVIERA 65Z95A¡×¡Ê2024Ç¯¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
VIERA TH-55LW1L
¥Ñ¥¿ー¥ó:HDDÂÐ±þ(³°ÉÕ¤±HDD¤¬É¬Í×)
¡¡4KÌµÀþÅÁÁ÷µ»½Ñ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥ÊÃ¼»Ò¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤ÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¡£¥Á¥åー¥ÊーÉô¤«¤é¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢4K±ÇÁü¤òÌµÀþÅÁÁ÷¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÊÉ³Ý¤±¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀþ¤Î°ÌÃÖ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê½»¶õ´Ö¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¡£ÀÐ¤³¤¦¥Üー¥É¤ÎÊÉ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡¦¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ë¿·µ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÊÉ¤«¤é²èÌÌ¤Þ¤ÇÌó3.5cm¤Ç¡¢ÊÉ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÉ³Ý¤±ÀßÃÖ¤ò¼Â¸½¡£ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¶â¶ñ¤òºÙ¤¤¥Ô¥ó¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐ¤³¤¦¥Üー¥É¤ÎÊÉ¤Ë¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼«È¯¸÷Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â²è¼Á¤ÈÇö·¿²½¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¼«È¯¸÷Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È±ÇÁü¤ÈÊÉ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÉ³Ý¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£
VIERA 65Z95A
¡¡Fire TV¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¤È¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÉ½¼¨¤·Ä¾´¶Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AlexaÂÐ±þµ¡´ï¡ÊÊÌÇä¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥ºÍµ¡£Å£Ì¥Ñ¥Í¥ë¡×ºÎÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¨¥é»Ë¾åºÇ¹â¤Î¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¼Â¸½¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥ì¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥É¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¥ï¥¤¥É¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ¤·¤¿¡Ö360Î©ÂÎ²»¶Á¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à+¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£