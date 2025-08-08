BABYMETAL¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é·èÄê
BABYMETAL¤¬¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ÖLEGEND - METAL FORTH¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
8·î8Æü18»þ¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖTHE ONE¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Ë¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ëÉõÆþÆÃÅµ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BABYMETAL¤Ï¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤ò¡¢8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡ËÌ¾¸Å²°¡¦COMTEC PORTBASE¡¢8·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¡¢8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÀ»µ²Ëâ¶ vs BABYMETAL¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
THE ONE²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢£Ä¶MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\20,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢£Ä¶MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ1ÎóÌÜ¡Ë\20,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢£MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\15,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢£MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë\15,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¢£Gen Z TICKET¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë\10,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
¡ö¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Á22ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2026Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤ÇËþ22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ö2Ëç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÆþ¾ì»þ¤Ë¤´¹ØÆþ¼ÔËÜ¿Í¤ÈÆ±¹Ô¼ÔÍÍ¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÎà¤ò2ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë23ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³¤³°¸þ¤±¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢£THE ONEÀè¹Ô¡¿OVERSEAS THE ONE PREORDER ¡ÊLOTTERY¡Ë
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡ÖTHE ONE ¡Ê2025¡Ë¡×ÅÐÏ¿ºÑ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÖTHE ONE ¡Ê2025¡Ë¡×ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://babymetal.com/theone_2025/
¢£¡ØMETAL FORTH¡ÙÉõÆþÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¡Á2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡¿OVERSEAS TICKET PREORDER ¡ÊLOTTERY¡Ë
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢£Amuse+Àè¹Ô
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡Ú½ôÃí°Õ¡Û
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤òÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦¤ªËº¤ì¤Ê¤É¤ª¼ê¸µ¤ËÌµ¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂè»°¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾Çä¹Ô°Ù¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤È¤â¤Ë¸ø±éÅöÆü¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¨¹ïÂà¾ì¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆþ¾ì»þ¤Ë¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¤è¤ë»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤Ï¤´»ý»²¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼ê²ÙÊª¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤â¤Î¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖMOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×µÒÀÊÆâ¤Ë¡ÖHAPPY MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤ÎÌµ¤¤Êý¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢°û¼ò¤·¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077
¢¨¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼ÂÐ±þ¤ÏÊ¿Æü12:00¡Á18:00
¡Ú¼çºÅ¡Û
HOT STUFF PROMOTION
¡Ú´ë²è¡¦À©ºî¡Û
BABYMETAL WORLD ¡¿ ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://babymetal.com/legend-metalforth
8·î8Æü18»þ¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¡ÖTHE ONE¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Ë¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ëÉõÆþÆÃÅµ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
THE ONE²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢£Ä¶MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\20,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢£Ä¶MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ1ÎóÌÜ¡Ë\20,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢£MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\15,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢£MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë\15,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¢£Gen Z TICKET¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë\10,000¡¡¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
¡ö¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Á22ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2026Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤ÇËþ22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ö2Ëç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÆþ¾ì»þ¤Ë¤´¹ØÆþ¼ÔËÜ¿Í¤ÈÆ±¹Ô¼ÔÍÍ¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÎà¤ò2ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë23ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³¤³°¸þ¤±¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢£THE ONEÀè¹Ô¡¿OVERSEAS THE ONE PREORDER ¡ÊLOTTERY¡Ë
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡öËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡ÖTHE ONE ¡Ê2025¡Ë¡×ÅÐÏ¿ºÑ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÖTHE ONE ¡Ê2025¡Ë¡×ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://babymetal.com/theone_2025/
¢£¡ØMETAL FORTH¡ÙÉõÆþÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¡Á2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡¿OVERSEAS TICKET PREORDER ¡ÊLOTTERY¡Ë
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢£Amuse+Àè¹Ô
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡Ú½ôÃí°Õ¡Û
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤òÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦¤ªËº¤ì¤Ê¤É¤ª¼ê¸µ¤ËÌµ¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂè»°¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾Çä¹Ô°Ù¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤È¤â¤Ë¸ø±éÅöÆü¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¨¹ïÂà¾ì¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆþ¾ì»þ¤Ë¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¤è¤ë»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤Ï¤´»ý»²¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼ê²ÙÊª¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤â¤Î¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖMOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×µÒÀÊÆâ¤Ë¡ÖHAPPY MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
MOSH'SH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤ÎÌµ¤¤Êý¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢°û¼ò¤·¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077
¢¨¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼ÂÐ±þ¤ÏÊ¿Æü12:00¡Á18:00
¡Ú¼çºÅ¡Û
HOT STUFF PROMOTION
¡Ú´ë²è¡¦À©ºî¡Û
BABYMETAL WORLD ¡¿ ¥¢¥ß¥å¡¼¥º
¡ÖBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://babymetal.com/legend-metalforth