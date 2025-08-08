¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛHyperX¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡ÖAlloy Origins¡×¡õ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖCloud III¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖHyperX Alloy Origins 65 ¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢HyperX¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï8·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡ÖHyperX Alloy Origins¡×¤Î65¡ó¥µ¥¤¥º/¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖCloud III¡×¤¬ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
HyperX Alloy Origins 65
¡¡¾®·¿¤Ê¤¬¤é¤âËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡£65%¤Þ¤Ç¾®·¿²½¤·¤¿¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìð°õ¥ー¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Æ¥ó¥ー¥ì¥¹¥ー¥Üー¥É¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢8,000Ëü²ó¤Î¥ーÆþÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿HyperX¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¡£É¸½à¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈPBD¥ー¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ー¤Î¥»¥«¥ó¥À¥êµ¡Ç½¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÄÉ²Ãµ¡Ç½¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¥Þ¥¯¥í¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¢HyperX NGENUITY¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ー¥Üー¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
HyperX Cloud III
¡¡HyperX Cloud III¤Ï¡¢ÄãÈ¿È¯ÁÇºà¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤È¥¤¥äー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥²ー¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬»ýÂ³¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿³ÑÅÙÉÕ¤53mm¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¯²½¤µ¤ì¤¿10mm¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤äÄÌÏÃ¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥¤¥äー¥«¥Ã¥×¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò»È¤¦¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î¥ß¥åー¥È¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª²»ÎÌ¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LED¥Þ¥¤¥¯¥ß¥åー¥È¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥åー¥È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡PC¡¢PS5¡¢Xbox¥·¥êー¥ºX|S¡¢Xbox One¡¢Nintendo Switch¡¢Mac¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¡£