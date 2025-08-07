Âîµå¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé½ý¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÂîµå¡¦£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¡Ê£·Æü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£±£³°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï£³¡Ý£±¤ÇÆ±£µ£´°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤È¤Î¾¡Éé¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¥²¡¼¥à¤«¤éÏ¢¼è¤·¤¿¤¬¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤Ï£±£°¡Ý£·¤«¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè£´¥²¡¼¥à¤Ï£±£±¡Ý£¸¤ÇÃ¥¼è¡£¡Öº£¤ÏÆÃ¤Ë¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé½ý¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³£±¡¢£²½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½ý¤á¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¿½ÍµÉÌ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¦¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÁª¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£