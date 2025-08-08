¡Ú¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Û 8·î8ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§ BOX¥»¥Ã¥È(1)¡§19,000±ß BOX¥»¥Ã¥È(2)¡§18,500±ß BOX¥»¥Ã¥È(3)¡§19,000±ß

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û

¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Ï¡¢Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¤òÁ´´¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡×3¼ï¤ò8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï1,000ËüÉôÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥º½é¤ÎÁ´´¬BOX¥»¥Ã¥È¡£3¼ïÁ´¤Æ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¤ÎÃ±¹ÔËÜÁ´65´¬¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ö¥Ã¥¯¤¬Â·¤¦ÊÝÂ¸ÈÇ¡£ÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£

¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ê1)

²Á³Ê¡§19,000±ß

¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡¦¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×1～21´¬
¡¦¡Ö¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ö¥Ã¥¯ Ç¦¤¿¤Þ¤ÎÍ§ Å·¤Î´¬¡×

¡ÚÆÃÅµ¡Û
(1)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±ー¥¹A
(2)BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉA
(3)BOX¸ÂÄê ¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº1000ËüÉôµ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¡Ê²¾¡Ë¡×

¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ê2)

²Á³Ê¡§18,500±ß

¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡¦¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×22～43´¬

¡ÚÆÃÅµ¡Û
(1)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±ー¥¹B
(2)BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉB
(3)BOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉA

¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ê3)

²Á³Ê¡§19,000±ß

¡Ú¼ýÏ¿ºîÉÊ¡Û
¡¦¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×44～65´¬¡¡¢¨65´¬¤ÏÆÃÁõÈÇ

¡ÚÆÃÅµ¡Û
(1)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±ー¥¹C
(2)BOX¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉC
(3)BOX¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉB