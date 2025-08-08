¡Ú¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥× 3Æü´Ö¸ÂÄêºý¿ôÌµÀ©¸Â30¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡Û ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§8·î8Æü～8·î10Æü23»þ59Ê¬

¡¡¥¨¥Ì¡¦¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¡¦¥½¥ë¥Þー¥ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥× 3Æü´Ö¸ÂÄêºý¿ôÌµÀ©¸Â30¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò8·î8Æü¤«¤é8·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë»È¤¨¤ëºý¿ôÌµÀ©¸Â¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê30¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥­¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡×¡¢¡ÖºÇ²Ì¤Æ¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ó¡×¡¢¡Ö¥¦¥£¥º¥ì¥¤¥ó²¦¹ñÊª¸ì ～Îµ¤¬²Ö²Ç～¡ÚÃ±ÏÃÈÇ¡Û¡×¡¢¡Ö¥ëー¥×7²óÌÜ¤Î°­ÌòÎá¾î¤Ï¡¢¸µÅ¨¹ñ¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê²Ö²ÇÀ¸³è¤òËþµÊ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö²ñÄ¹¡¢¥¤¥¤¥³¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡ÚÃ±¹ÔËÜÈÇ¡Û¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

