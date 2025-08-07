ºÇÍ¥½¨GK¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÁª¼ê¤¬È¯É½¡ÄE¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï4Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¼Ô10Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤Ï¡¢GKÈÇ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£GK¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¸µ¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®ÂåÉ½¡Ê¢¨Åö»þ¡ËGK¸Î¥ì¥Õ¡¦¥ä¥·¥ó»á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë½êÂ°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é½êÂ°¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½GK¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢É¾²Á´ü´Ö¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¾Þ¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¤«¤é2025Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤â¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï53»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿E¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¡¢¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡Ë¤âÁª½Ð¡£¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÏÈá´ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿PSG¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢47»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¡¢¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¥¢¥ê¥½¥ó¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¥ä¥·¥ó¡¦¥Ö¥Ì¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¿¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¡Ë
¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡Ê¥ê¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë
¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë
¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë
¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¢ª¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡Ë
¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡ÊÅö»þ¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¢§2019Ç¯
¥¢¥ê¥½¥ó¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¢§2020Ç¯
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß
¢§2021Ç¯
¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë
¢§2022Ç¯
¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¡Ë
¢§2023Ç¯
¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë
¢§2024Ç¯
¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥ä¥·¥ó¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¡¢¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
