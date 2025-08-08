BABYMETAL¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¸ø±é2DAYS³«ºÅ¡¡4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô±þÊçÆÃÅµ¤âÉõÆþ
¡¡BABYMETAL¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø±é¡ØLEGEND - METAL FORTH¡Ù¤ò2026Ç¯1·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÆü8·î8Æü18»þ¤è¤ê¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥á¥ó¥Ðー¥º¥¯¥é¥Ö¡ØTHE ONE¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ëÉõÆþÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªBABYMETAL¤Ï¡¢¡ØBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤ò¡¢8·î13Æü¡¢14Æü¤Ë¿ÀÆàÀî KT Zepp Yokohama¡¢8·î20Æü¤ËÌ¾¸Å²° COMTEC PORTBASE¡¢8·î21Æü¤ËÂçºå Zepp Osaka Bayside¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£8·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¤Ï¡ØÀ»µ²ËâⅡ vs BABYMETAL～°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë～¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ø±é¾ðÊó¡ØBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://babymetal.com/legend-metalforth
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:302026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30¡Ú²ñ¾ì¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡ãTHE ONE²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡Ë¡ä¡¦Ä¶MOSH'SH PIT¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§\20,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë¡¦Ä¶MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ1ÎóÌÜ¡Ë¡§\20,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¡ã°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë¡ä¡¦MOSH'SH PIT¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë¡¦MOSH'SH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë¡§\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¡ãGen Z TICKET¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë¡ä¡¦\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å～22ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2026Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤ÇËþ22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£¢¨2Ëç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤È¤Ê¤ë¡£¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¹ØÆþ¼ÔËÜ¿Í¤ÈÆ±¹Ô¼Ô¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡£Ì¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÎà¤ò2ÅÀ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë23ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÏÉÔ²Ä¡£¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³¤³°¸þ¤±¼õÉÕ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û¡¦THE ONEÀè¹Ô¡¿OVERSEAS THE ONE PREORDER¡ÊLOTTERY¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë23:59ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡ÖTHE ONE (2025)¡×ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¡£¡ÖTHE ONE (2025)¡×ÅÐÏ¿¡§https://babymetal.com/theone_2025/
¡¦¡ØMETAL FORTH¡ÙÉõÆþÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡¿OVERSEAS TICKET PREORDER¡ÊLOTTERY¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡¦Amuse+Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡Ú½ôÃí°Õ¡Û¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤òÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¼ê¸µ¤ËÌµ¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£¢¨¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂè»°¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ¶Ø»ß¡£Å¾Çä¹Ô°Ù¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¼Ô¡¢¹ØÆþ¼Ô¤È¤â¤Ë¸ø±éÅöÆü¤ÎÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¨¹ïÂà¾ì¡£¢¨¸ø±é¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆþ¾ì»þ¤Ë¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¤è¤ë»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤Ï»ý»²¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡£¼ê²ÙÊª¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤â¤Î¤ò»ý»²¡£¢¨ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡ÖMOSH'SH PIT¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×µÒÀÊÆâ¤Ë¡ÖHAPPY MOSH'SH PIT¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤òÍÑ°Õ¡£MOSH'SH PIT¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÇÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤ÎÌµ¤¤Êý¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÊý¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢°û¼ò¤·¤Æ¤ÎÍè¾ì¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛHOT STUFF PROMOTION¡§050-5211-6077¢¨¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÂÐ±þ¤ÏÊ¿Æü12:00～18:00
¡Ú¼çºÅ¡ÛHOT STUFF PROMOTION¡Ú´ë²è¡¦À©ºî¡ÛBABYMETAL WORLD¡¿¥¢¥ß¥åー¥º
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯BABYMETAL OFFICIAL WEBSITE¡§https://www.babymetal.com¡ØBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://babymetal.com/legend-metalforth¡ØÀ»µ²ËâII vs BABYMETAL～°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë～¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://skiivsbbm.com