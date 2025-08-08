¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡¡¡ÚÂè1Éô¡Û¡ØÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù2026Ç¯¸ø³«¤Ø
¡¡¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤Î·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡£¡Ø¡ÚÂè1Éô¡Û¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤¬Ì¾ºî¤ÊÍýÍ³¡¡²»³Ú¤Ç¥¢¥Ó¥¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ú¥ó¥¥ó¤Î·àÈ¼¤ËÃíÌÜ
¡¡¸¶ºî¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¤Ë¤è¤ë¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡£·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢ 2017Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢2020Ç¯¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¿¼¤º²¤ÎóÕÌÀ¡Ù¡¢2022Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡ØÎõÆü¤Î²«¶â¶¿¡Ù¤Î¥·¥êー¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÂè1Éô¡Û¤È¤Ê¤ë¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¤Ï2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤«¤é°ú¤Â³¤¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¥Í¥Þ¥·¥È¥é¥¹¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ãµ·¢²È¸æÍÑÃ£¼ò¾ì¡Ö³êÍîÄâ¡×¤Ë¤Æ¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Æ¥Ñ¥¹¥Æ¡¢¥¯¥é¥ô¥¡¥ê¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Kevin Penkin¼«¤é¤¬»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÂç²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿·àÈ¼¤¬¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ ·àÈ¼¤Ç¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºØÆ£Þ«¤âÅÐ¾ì¤·¡¢À¸²Î¾§¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦KIHOW ¡ÊMYTH & ROID¡Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÉÙÅÄÈþÍ«¡Ê¥ê¥³Ìò¡Ë¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ê¥ì¥°Ìò¡Ë¡¢°æß·»í¿¥¡Ê¥Ê¥Ê¥ÁÌò¡Ë¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ½é¤Î¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢ ¹á¿å¡¿¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³Êó¤ÏÃÝ½ñË¼STORE¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë