¡ÚÂîµå¡Û²÷¾¡È¯¿Ê¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬ÌÀ¤«¤¹à¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µá¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¥½¤¯¤Æ¤â£±ËÜ¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£³°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ïà¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µá¤òÃ¯¤è¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»þ¤ËÄË¤á¤¿º¸ÏÓ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¯¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³£±¡¢£²½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÄË¤á¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ½éÆü¡Ê£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î£±²óÀï¤ÏÆ±£µ£´°Ì¤Î¥·¥ã¥ª¡¦¥Þ¥ê¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£¡Öº£Æü¤Î¾õÂÖ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ù¥¹¥È¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å£±£±ÅÀ¼è¤êÀÚ¤ì¤Ð¤â¤¦¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÅÀ¿ô¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¾õÂÖ¤¬²óÉü·¹¸þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤â»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¤âµ»½Ñ¤ò»î¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇº¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤âµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ËÅ¥½¤¯Àï¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë±éµ»¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¥½¤¯¤Æ¤â£±ËÜ¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²²óÀï¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¿½ÍµÉÌ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÁáÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤Î°ìÀï¤Ç£±µå¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£