¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£³£¹²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê£²£¸¡áÄ¹ºê¡Ë¤Ï½øÈ×£³¡¢£µÃå¤Ç£³ÆüÌÜ¤Ï°ìÆüÁá¤¤¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Î£²·î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç£Çµ½é½Ð¾ì¡££²Ãå£µËÜ¤âÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»î±¿Å¾¤Ç¤Ï½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â¾¯¤·¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÆÍÇË¡¢¿å¿Àº×¤â¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤Èµ¡ÎÏ¡õµ¤ÎÏ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¡£Í½Áª¸åÈ¾¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£