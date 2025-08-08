¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤ÇÆüÊÆ¤ÎÇ§¼±¤Ë¤º¤ì¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÀ®²Ì¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¡×
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤Î½ÂÃ«ÏÂµ×¶µ¼ø¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç¤Î»°ËÒÀ»»Ò¶µ¼ø¤¬£·Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¤ÎÇ§¼±¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«»á¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤¬¼ç¤ËÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤È¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¡Ê´ØÀÇÎ¨¤ò½ê´É¤¹¤ë¡ËÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£»°ËÒ»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Á°ÅÓÂ¿Æñ¤À¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£