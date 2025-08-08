Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤¹¤ë¹­ÎÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡Ë¡á¾¾ËÜÍ´Åµ»£±Æ¡¡

¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹­ÎÍ¹â¡Ê¹­Åç»Ô¡Ë¤Ï£·Æü¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢°ìÉôÉô°÷¤«¤éË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸µÉô°÷¤«¤é¤Î¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£³·î¤Ç¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢»ö°Æ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËÊÛ¸î»Î¤é£µ¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç²ñËÜÉô¤Ï£·Æü¡¢¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿³Ø¹»¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡Æ±¹â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¹Å¼°ÌîµåÉôÆâ¤Ç²¼µéÀ¸¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£