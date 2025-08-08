¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¸ý¤ËÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡Ö¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¡×ÌÚÂ¼Úå¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤ÈCM½Ð±é
¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Úå¡Ê35¡Ë¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
8Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÆ±CM¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Î¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î162Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¾®¼Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢°¦¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÌÚÂ¼¡¢ß·Éô¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼Ç¤Î¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ë¢ö¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¤äÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢ß·Éô¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎCM»£±Æ¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤¤¤¤¡¢¾®¼Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ(¼ÂºÝ¤Ë)¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª2¿Í¤È»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌÚÂ¼¤â¡ÖÁêÅö¿¼¤¤å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏ¤¬¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èÉáÃÊ¡£¤Ç¤â¤³¤Î2¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CM¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®¼Ç¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ñ¤Ã¤È¶À¤ò¸«¤¿¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤³¤ì¤ÇÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿Ê¬½ÐÀè¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£»äÂç¤¤¤¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ëÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ(¾Ð¤¤)¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£