¡È¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¹¥¤­¡É¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ²ó¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¿¥Þ¥ÞÆóÅùÊ¼¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×

½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢ºÇ¶á¡È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·CM¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤Â³¤¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î167Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢CM¤ÎÃæ¤ÇÌÚÂ¼¤Î¡Ö¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¡¼¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¡È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾®¼Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Îº£¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ë¤È¤«¹¥¤¤Ç¡¢1²ó¤Ç¤â²ó¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡£Á´ÉôÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ö¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¿¥Þ¥ÞÆóÅùÊ¼¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø²¿¸Ä½Ð¤ó¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥À¥Ö¤Ã¤Æ¥À¥Ö¤Ã¤Æ¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ß·Éô¤â¡Ö²¶¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡¢¸¤¤¬¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ë¡Ê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò¤·¤Æ¡Ë¡£¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë4É¤¤°¤é¤¤¡£Á´Á³½Ð¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
