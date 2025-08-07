¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP½éÍèÆü¡õÀ¼Í¥¿ØÅÐÃÅ¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¿·ºîÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç²ñ
Á´¹ñ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤è¤ÓBS¡¦CSÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)18:30¤«¤éÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Î»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ°ìÆü¸Â¤ê¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¿·ºîÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¿·ºîÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç²ñ
¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ä·»Äï¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÉÁ¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡£
Å·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Ï¡¢Î¢Äí¤ËµðÂç¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇîÊª´Û¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç»þ¶õ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³¸¦µæ¤ÎÉý¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤ÊÈ¯ÌÀÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤Ï·òºß¡ª
º£²ó¤â³§¤¬¶Ã¤¯È¯ÌÀÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û6³¬ »°±Û·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¿·ºîÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨15ÇÜ¤È¤¤¤¦¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÌó500Ì¾¡Ê³Æ²óÍè¾ì¿ô¡Ë¤¬Íè¾ì¡£
ÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ä¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ã10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡ä¤È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÁêÅö¤¿¤ë¤â¤Î¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤Î¥×¥ê¥ó¥È£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤äÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¾å±Ç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È´ÆÆÄ¥À¥ó¡¦¥Ý¥Ù¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¡È¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¡É¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤ËMAX¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹Ìò¤ÎµÜÅÄ¹¬µ¨¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ÖÌò¤ÎÁýÅÄÍµÀ¸¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹Ìò¤Î±ÊÅÄÎ¼»Ò¤µ¤ó¡¢
¤µ¤é¤ËÍ¼Êý¤ÎÉô¤Ë¤Ï¥É¥¥¡¼¥Õ¥§¥ó¥·¥å¥Þ¡¼¥ÄÇî»ÎÌò¤ÎÂ¿ÅÄÌîÍËÊ¿¤µ¤ó¤¬¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ë¤ä¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÄ¹¬µ¨¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ú¥ê¡¼¤É¤³¤À¡©¡×¤È¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¿·Á¯¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄÍµÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¡Á¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥¶¥Ù¥é¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖÂè1ÏÃ¡Ê¥·¡¼¥º¥ó5¤Î¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÅÄÎ¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡Á¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤¬ÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂè£±ÏÃ¤ÏÁÔÂç¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Çµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾å±Ç²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÈÖÁÈ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¼ö¤Ã¤Æ¤ä¤ë¥«¥â¥Î¥Ï¥· ¥Ú¥ê¡¼¡Á¡×¤ò°§»¢Âå¤ï¤ê¤ËÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£µ¤ÎÂè1ÏÃ¤ò°ìÂÀè¤Ë´Õ¾Þ¡ª
¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¿·¤¿¤Ê²ÆµÙ¤ß¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤Ë²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤Î¿Íµ¤¤òÅö½é¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°³Ñ¤Î»Â¿·¤Ê»Â¿·¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î´¶À¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Êª¸ì¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤â¤¹¤°¤ËºîÉÊ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬¼ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¬¤¬»°³Ñ¤Î·»Äï¤è¤ê¤â¥Þ¥·¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¥Õ¥¡¡¼¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡¢Â©¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤¬¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÅÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄÏ¤á¤¿¡×¤È²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿È¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ¤ÊÇî»Î¤ÎÌò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ú¥ê¡¼¤É¤³¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬1ÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¤À¤È¤¤¤¤¡¢ËèÏÃÃ¯¤¬¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢É¬¤ººÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼Í¥¿Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·ºî¤Î¾å±Ç²ñ¤Î¸å¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«¶É20¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÂçÀ¹¶·¤òÇî¤·¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ä¡Ö¥®¥Á¡¦¥®¥Á¡¦¥°¡¼¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö²Æ¤Ï¥¥ß¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï»þ¤òËº¤ì¤Æ¸ý¤º¤µ¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ëÂç¹ç¾§¤ÎÍò¤Ë¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤È¶¦¤Ë´¿´î¤È¶½Ê³¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤¬½éÍèÆü¤È¤Ê¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP¡Ê¥«¥â¥Î¥Ï¥· ¥Ú¥ê¡¼¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈP¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢³§¡¢Ì´Ãæ¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)18:30¡ÁÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
¤Ê¤ª¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢ÅöÆü¤Î16:00¡Á18:30¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò3ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ÊÆÃÊÌÊÔÀ®¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö ¿·¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥ÈÂçºîÀï¡×Æâ¡Ë
¤½¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î19:00¤«¤é¤Ï±Ç²è¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥¢¥¹¤È¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡§¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹ µß½ÐÂçºîÀï¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
