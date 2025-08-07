¡È´ØÀÇ¡ÉÈ¯Æ°¤âÇ§¼±¥º¥ìÉ½ÌÌ²½¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖµá¤á¤ë¡×
ÆüËÜ¤Ø¤Î15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ§¼±¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î7Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüÊÆ¤ÎÇ§¼±¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬Áá¤¯¤âÉ½ÌÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ï¸½¹Ô¤ÎÀÇÎ¨¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇÈ¯Æ°¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´ØÀÇÂÐºöËÜÉô¤Ç¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö´ØÀÇÆÃÎã¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´±Êó¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ²Ý¤¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ë½èÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊÆÂ¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÊÆ´Ö¤Ëóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊÆÂ¦¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½¾Íè¤«¤é´ØÀÇÎ¨¤¬15¡ó°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¹ç°Õ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÊÆÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤·¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤â¡Ö¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·Ä¾¤Á¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¼«Æ°¼ÖÂç¼ê7¼Ò¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2Ãû6000²¯±ß¾Ã¼º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Ï·è»»È¯É½¤Ç2025Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬1Ãû4000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿Â¾¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï4500²¯±ß¡¢Æü»º¤Ï3000²¯±ß¤Ê¤É¤È¤½¤ì¤¾¤ì±Æ¶Á³Û¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¼Ò¤¬8·î¤«¤é15¡ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°Äó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤²¼¤²¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£