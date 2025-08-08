7·î²¼½Ü¤ÎµÏ¿Åª¹â²¹¤Ï¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¸½¾Ý¡¡ÆüËÜ¤Î¸¦µæÃÄÂÎÈ¯É½
Àè·îËö¤ËÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤·ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö1Ëü1472Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÜÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤Çµ¯¤¤¿¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
WAC¡Ê¡á¶ËÃ¼µ¤¾Ý¥¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î22Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¹â²¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÆüËÜ¾å¶õ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢7·î¤ÎÆ±»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï1950Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹â²¹¤Ï¸½ºß¤Îµ¤¸õ¾ò·ï¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤è¤½31Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤ÎÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢1991Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Î30Ç¯¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤Ï¡Ö¤ª¤è¤½172Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤ÇÉÑÅÙ¤Ï5ÇÜ°Ê¾å¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿µ¤¸õ¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡Ö¤ª¤è¤½1Ëü1472Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤È¡¢¤Û¤ÜÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³ÎÎ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡¢7·î18Æü¤«¤é26Æü¤ÎËÌÆüËÜ¤Ç¤Î¹â²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬Ìó34ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÂç³ØÂçµ¤³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¤ÎÅÏÉô²í¹À¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö²¹ÃÈ²½·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ë¸Â¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÌÔ½ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤¨¤Æ¤æ¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£