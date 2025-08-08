¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡ÖÌ¤¤À¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡È¾×·â¡É¼õ¤±¤¿¤³¤È
½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½ÐŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·CM¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤Â³¤¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î167Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎºîÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤«¤é¡ÈÁÛ¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ØºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¾®¼Ç¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¶À¤ò¸«¤¿¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø»ä¡¢¤³¤ì¤ÇÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó½ÐÀè¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¡¢Âç¤¤¤¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌ¤¤À¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¾×·â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Å»ö¤ò¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÏÃ¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¸«¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Á¥ç¥³¤Ù¤Ã¤È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
