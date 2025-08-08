ÌÚÂ¼Úå¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×¥á¥À¥«»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤±¤É¡Ä¡ÈºÇÂçµé¤ËÈá¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¡É¤Ë
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½ÐŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·CM¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤Â³¤ÌÚÂ¼Úå¡¢½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î167Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È¥¯¤µ¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎºîÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤«¤é¡ÈÁÛ¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ØºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊºÇ¶á¡Ë¥á¥À¥«¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£ÃÕµû¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥á¥À¥«¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥¨¥Ó¤â»ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¥¨¥Ó¤¬¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£¥¨¥Ó¤¬Íñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ë²Ì¡¢10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®¼Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¡¢ß·Éô¤â¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥¨¥Ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥À¥«¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¥Þ¥¸¤Ç¥á¥À¥«¤Ï¥é¥¹¥È1É¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¡¢»ô¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¡£ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇÂçµé¤ËÈá¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
