ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡¡²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPOWER OF KOBE¡Ù¤ËÀéÍÕÍº´î¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã·èÄê
¡¡1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ä¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPOWER OF KOBE¡Ù¤¬¡¢9·î6Æü¡¢7Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Fear, and Loathing in Las Vegas¤¬¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÀéÍÕÍº´î¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡ØPOWER OF KOBE¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡¡ØPOWER OF KOBE¡Ù¤Ï¡¢¡È¿À¸Í¤ÎÎÏ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎFear, and Loathing in Las Vegas¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£DAY1¤Î9·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Fear, and Loathing in Las Vegas¤Î¤Û¤«¡¢10-FEET¡¢UNISON SQUARE GARDEN¡¢SPYAIR¡¢BLUE ENCOUNT¡¢SiM¡¢coldrain¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÀéÍÕÍº´î¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¡£DAY2¤Î9·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢HEY-SMITH¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢À¾Àîµ®¶µ¡¢T.M.Revolution¡¢¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒ30Ç¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¿ÌºÒ¤ÎÎò»Ë¤ÈÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÃÎ¤ë¾®¤µ¤Ê¥¥Ã¥«¥±¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¡ØÂè30²ó¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡Ù¡Ø¿À¸Í¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ù¡Ø¿À¸Í¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ê¤É¤âÅ¸³«Í½Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯»ö¶È¡ØPOWER OF KOBE¡Ù
ÆüÄø¡§9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬³«¾ì¡¿Àµ¸á³«±é
²ñ¾ì¡§Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
¢£½Ð±é¼Ô¡§
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Fear, and Loathing in Las Vegas¡¿10-FEET¡¿UNISON SQUARE GARDEN¡¿SPYAIR¡¿BLUE ENCOUNT¡¿SiM¡¿coldrain¡¿SPECIAL GUEST¡§ÀéÍÕÍº´î
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡§Fear, and Loathing in Las Vegas¡¿¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¿HEY-SMITH¡¿¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¿À¾Àîµ®¶µ¡¿T.M.Revolution¡¿¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
¡¡¡ØPOWER OF KOBE¡Ù¤Ï¡¢¡È¿À¸Í¤ÎÎÏ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎFear, and Loathing in Las Vegas¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£DAY1¤Î9·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Fear, and Loathing in Las Vegas¤Î¤Û¤«¡¢10-FEET¡¢UNISON SQUARE GARDEN¡¢SPYAIR¡¢BLUE ENCOUNT¡¢SiM¡¢coldrain¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÀéÍÕÍº´î¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¡£DAY2¤Î9·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢HEY-SMITH¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢À¾Àîµ®¶µ¡¢T.M.Revolution¡¢¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒ30Ç¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¿ÌºÒ¤ÎÎò»Ë¤ÈÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÃÎ¤ë¾®¤µ¤Ê¥¥Ã¥«¥±¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¡ØÂè30²ó¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡Ù¡Ø¿À¸Í¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ù¡Ø¿À¸Í¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ê¤É¤âÅ¸³«Í½Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯»ö¶È¡ØPOWER OF KOBE¡Ù
ÆüÄø¡§9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬³«¾ì¡¿Àµ¸á³«±é
²ñ¾ì¡§Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
¢£½Ð±é¼Ô¡§
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Fear, and Loathing in Las Vegas¡¿10-FEET¡¿UNISON SQUARE GARDEN¡¿SPYAIR¡¿BLUE ENCOUNT¡¿SiM¡¿coldrain¡¿SPECIAL GUEST¡§ÀéÍÕÍº´î
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡§Fear, and Loathing in Las Vegas¡¿¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¿HEY-SMITH¡¿¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¿À¾Àîµ®¶µ¡¿T.M.Revolution¡¿¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯