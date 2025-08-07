Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±Í¢½Ð¸º¾¯Â³¤¯¡¡ËÇ°×Ëà»¤¤Ç4¥«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹
Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±Í¢½Ð¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹21.7¡ó¤Î358²¯¥É¥ë¡áÌó5Ãû2840²¯±ß¤Ç¡¢4¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤êÁ°¤Î·î¤è¤ê¸º¾¯Éý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Í¢Æþ³Û¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹18.9¡ó¤Î120²¯¥É¥ë¡áÌó1Ãû7700²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤Ï23¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡¢°ì»þ¸ß¤¤¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë´ØÀÇ¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤²¼¤²¤Ç5·î¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎËÇ°×¤ò¤á¤°¤ëËà»¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£