ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¡õ°æ¾åÏÂ¡ÖÁ®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¡¡10Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é»É·ã¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê23¡Ë¤È°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡Á®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2025¡¡produced¡¡by¡¡SCHOOL¡¡OF¡¡LOCK¡ª¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï²ì´î¤¬¡ÖÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡Á®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡¡2025¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢³«²ñ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡TOKYO¡¡FM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î10Âå¸þ¤±ÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL¡¡OF¡¡LOCK¡ª¡×¤È¡¢¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿10Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ÂÄê¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£±þÊçÁí¿ô3129ÁÈ¤«¤éÁª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿9ÁÈ¤¬½Ð±é¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î19ºÐ4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢10Âå¤Îº£¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£²ì´î¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£