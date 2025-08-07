µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÎÎÏÅê¤âº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤â¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¥³¡¼¥¹¡¢Äã¤µ¡¢´ËµÞ¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÄã¤¯½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤âÅê¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¡¢¹â¤µ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤òËÍ¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¢§ÅÄÃæ¾Âç¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î½ÕÀè¤«¤é¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Íµå¤Ë¤¤¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤³¤¬º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ìÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Á´ÂÎ¤ÇÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ°¤¨Êý¡¢¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£