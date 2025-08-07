バーガーキング®のチキンバーガー新作3種が話題沸騰中♡

今夏、バーガーキング®から登場した「スモーキーフライドチキンバーガーズ」シリーズが、早くもSNSや口コミで大きな話題に。鶏むね一枚肉を贅沢に使い、ヒッコリー香るスモーキーな風味と7種のスパイスが絶妙に絡む、こだわりの新開発チキンパティを使用。クラシック・チーズ・スパイシーマヨの3種が選べるジューシーな一品は、この夏のグルメ欲を大満足させてくれるはず♡

スモーキーでジューシーな本格チキン♡

3年もの開発期間を経て誕生した「スモーキーフライドチキンバーガーズ」は、バーガーキング®渾身の新作。

鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスが効いた新開発パティは、ひとくちでジューシーさが広がる絶品仕上がりです。まさに、ワッパー®に並ぶ“キング級”の逸品！

【ダッキーダック】桃のショートケーキが話題♡今だけの贅沢スイーツ

選べる3種で理想の味に出会える♪

クラシック スモーキーフライドチキンバーガー

チーズ・クラシック スモーキーフライドチキンバーガー

スパイシーマヨ スモーキーフライドチキンバーガー

ラインアップは個性豊かな3種。

シンプルにパティを楽しむなら「クラシック」（単品540円／セット840円）、チーズ好きには「チーズ・クラシック」（単品590円／セット890円）、ピリ辛派は「スパイシーマヨ」（単品590円／セット890円）がおすすめ。

※セットはフレンチフライS＋ドリンクM。どれも一度食べたら忘れられないおいしさ♡

限定コラボでゲームも盛り上がる！

さらに今なら、エナジードリンク「Red Bull」と人気パズルゲーム「Tetris®」とのスペシャルコラボも開催中。

店内ステッカーのQRコードから専用アプリにアクセスすれば、バーガーキング®限定リーダーボードでゲームに挑戦可能。ランキング上位者はドバイ開催の世界大会出場も夢じゃない♪

ワッパー®片手に、ゲームで熱くなろう！

ジューシーな夏はバーガーキング®で決まり♡

食べごたえたっぷりのチキンバーガーが、今年の夏をもっとアクティブに♡バーガーキング®の「スモーキーフライドチキンバーガーズ」シリーズは、ボリューム・風味・遊び心まで満載！

ゲーム好きなあなたも、グルメに目がないあなたも、この期間限定のチャンスをお見逃しなく。気になる方は早めのチェックがおすすめです♪