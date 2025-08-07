º¸ÏÓÂÐºö¤Î¡Ö¥É¥é1¥³¥ó¥Ó¡×¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢º£µ¨100»î¹çÌÜ¤Ç60¾¡¤ËÅþÃ£¡¡Ãù¶âºÇÂ¿24¤Ç9Æü¤«¤é¼ó°Ì¹¶ËÉÀï
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê7Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¤È¤â¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Î¡Ö¥É¥é1¥³¥ó¥Ó¡×¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó2»àÆóÎÝ¡£ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥µ¥â¥ó¥º¤«¤é8ÈÖ¤Î°æ¾åÊþÌé¤¬Æ±ÅÀÂÇ¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢Â³¤¯9ÈÖ¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤â±¦Á°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡£¤È¤â¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°æ¾å¤¬¡Ö²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÃÍÀé¶â¤Îº£µ¨½éÂÇÅÀ¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢9»î¹ç¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿º´Æ£Ä¾¤â¡Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¼ººöÍí¤ß¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò2¿Í¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥â¥ó¥º¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤è¤ê±¦ÂÇ¼Ô¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î16Æü¤Î½éÂÐÀï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ò7¿ÍÊÂ¤Ù¤Æ¹¶Î¬¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â6¿ÍÊÂ¤Ù¤¿¡£°æ¾å¤Èº´Æ£Ä¾¤Ï2ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£ÂåÂÇ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ïºë¶Ì¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤é2021Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£º´Æ£Ä¾¤Ï20Ç¯¤ËJRÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ÷¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢µåÃÄ¤¬µá¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ìÁØ¤ÎÌöÆ°¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨100»î¹çÌÜ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤Î60¾¡¤ËÅþÃ£¡£6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¡¢Ãù¶â24¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£À¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Îº¹¤ò1¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¡¢9Æü¤«¤éËÜµòÃÏÊ¡²¬¤Ç¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë