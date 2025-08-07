µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡Ö½ÕÀè¤«¤é¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤â¡Ö¤¿¤À»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀµó¤²¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÎÎÏÅê¤âº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö½ÕÀè¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¼¨¤»¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î½ÕÀè¤«¤é¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Íµå¤Ë¤¤¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤³¤¬º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ìÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Á´ÂÎ¤ÇÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ°¤¨Êý¡¢¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ã¥¤Ã¤¿3¤Ä¤Î»°¿¶¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÑ²½µå¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤êÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾µå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤è¤êÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¶É°ì½ï¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤À¤±¤É¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬²¿ÅÙ¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ò¿¨¤ë·Á¤Ç±þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤³¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ë¹»Ò¼è¤Ã¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤âº£Æü¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦À¼±ç¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æº£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨¤ÈÈ¿¾Ê¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£