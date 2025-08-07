°éÀ®½Ð¿È¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Î¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀ¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ½Ð¿È¡ÖÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç5¡¼9DeNA¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Î¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢4¡½6¤Î4²ó2»àÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£DeNA¤Îº¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¤ÎÅê¤¸¤¿³°³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¡ÖÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤ÇÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤«¤é21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£7·î28Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢º£·î5Æü¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÂåÂÇ¤ÇÅê¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£