¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡ÛµÜºê¸©¡¦ÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¤ËÈ¯É½ 7Æü23:25»þÅÀ
µÜºê¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢7Æü¸á¸å11»þ25Ê¬¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³µ¶·¡ä
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ç¤ÏÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ÖÅÚº½ºÒ³²¤¬¤¤¤ÄÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ã¤È¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¡ä
ÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´ÁêÅö¾ðÊó¡ÎÅÚº½ºÒ³²¡Ï¡Û¡£
³³¤Î¶á¤¯¤äÃ«¤Î½Ð¸ý¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯Îá¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¡ä
¢£ÆüÆî»Ô¡Ú¿·µ¬¡Û
¢£¶ú´Ö»Ô¡Ú¿·µ¬¡Û
