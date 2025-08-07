INIÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹ðÇò¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËINI¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤ÎÈøºê¾¢³¤¤ÈÆ£ËÒµþ²ð¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡Ö¶ùÅÄ¸ø±à¤½¤èÉ÷¹¾ìÇ§²ÄÏ©¾å¥é¥¤¥Öartspot¡×¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛÇò¤È¹õ¤Ç¡ÉÂÐ¾È¡É¤¬ºÝÎ©¤ÄINIÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð
¡¡Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤Ï¡¢4Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖUnrequited Love¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÅöÆü¡¢ÀéÍÕ¤ÈÀçÂæ¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÆ£ËÒ¤Ï¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï½¤¹Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢Èøºê¤Ï¡Ö½é¿´¤ËÌá¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤âÉÔÄê´ü¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«INI¤Î³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡7Æü¤â¿ÀÆàÀî¤ÈÅìµþ¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¸ø±àÆâ¤Ë2¿Í¤Î¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤ÎÊý¤ä»¶ÊâÃæ¤ÎÊý¤âÂ¤ò»ß¤á¡¢¼¡Âè¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¨¶½¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¶ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Æ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢6·î27Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ÎAmazon Prime¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖSo You Can Shine¡×¤òÈäÏª¡£Èøºê¤ÈÆ£ËÒ¤Î°Û¤Ê¤ëÀ¼¼Á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë´ÑµÒ¤âÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆ£ËÒ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÀ¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏINI¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï2¿Í¤Ç¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¸«¤»Êý¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ç¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Èøºê¤â¡ÖÄ¾ÀÜ¡¢²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËÍÃ£¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËINI¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ÏÉáÃÊ¤È°ìÌ£¤Á¤¬¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï9·î6Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHAPPINESS JAM 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛÇò¤È¹õ¤Ç¡ÉÂÐ¾È¡É¤¬ºÝÎ©¤ÄINIÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð
¡¡Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤Ï¡¢4Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖUnrequited Love¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÅöÆü¡¢ÀéÍÕ¤ÈÀçÂæ¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÆ£ËÒ¤Ï¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï½¤¹Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢Èøºê¤Ï¡Ö½é¿´¤ËÌá¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤âÉÔÄê´ü¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«INI¤Î³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆ£ËÒ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÀ¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏINI¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï2¿Í¤Ç¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¸«¤»Êý¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ç¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Èøºê¤â¡ÖÄ¾ÀÜ¡¢²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËÍÃ£¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËINI¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ÏÉáÃÊ¤È°ìÌ£¤Á¤¬¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï9·î6Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHAPPINESS JAM 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£