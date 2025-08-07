À¾Éð¡¦¹â¾¾ÅÏ¡¡ÃæÆü»þÂå¤Î22Ç¯°ÊÍè1140Æü¤Ö¤ê°ÂÂÇ¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹·è¾¡ÂÇ¸Æ¤Ó¡Ö´Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡¼0ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¹â¾¾ÅÏÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü»þÂå¤Î22Ç¯6·î24Æüºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢1140Æü¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ¤ÎÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢0¡½0¤Î8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¶âÂ¼¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¿©¤é¤¤ÉÕ¤¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡£ËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÓÎÏ¤¬Éð´ï¤À¤¬¡¢²áµî3Ç¯¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£ÎÏÅê¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹º£°æ¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ç±ç¸î¤·¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤ÏËÜÅö¤Ë´Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£