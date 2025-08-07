¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡£¶²óÅÓÃæ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤»¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²óÅÓÃæ£±£°£´µå¤òÅê¤²£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é´°¤Ú¤¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Åê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÇ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢£°¡½£°¤Î£³²ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ïº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æó»à»°ÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£´²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¤ÏÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤Î¼ººö¤ÇÂ¼¾å¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·ÆóÅð¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹²¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö½ÕÀè¤«¤é¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£³¤«·îÁ°¤ÎÅêµå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Íµå¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ°¤¨Êý¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ç¤Î°ìÈÖ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£±¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÇòÀ±¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£