ÂçÀî¸¶¤¨¤óºá¤ÇºÇ¹â¸¡¡ÖÌäÂêÅÀ¡¢È¿¾ÊÅÀ¤¢¤ë¡×¡Ä¸¡»ö¤¬ÉÂ¾õ³ÎÇ§¤»¤ºÊÝ¼áÈ¿ÂÐ¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¡×
¡¡ºÇ¹â¸¡¤Î»³¸µÍµ»Ë¡¦¼¡Ä¹¸¡»ö¤Ï£·ÆüÍ¼¡¢¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÌäÂêÅÀ¡¢È¿¾ÊÅÀ¤Î¤¢¤ë¸¡»¡¤ÎÁÜºº¡¦¸øÈ½ÂÐ±þ¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÉéÃ´¤ä¤´¿´ÄË¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¸¡¤Ï£¶·î°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤é¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿ÅìµþÃÏ¸¡¤Î¼çÇ¤¸¡»ö¤ä·èºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿´´Éô¤é½½¿ô¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÜºº¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÍºáÎ©¾Ú¤ËÉÔÍø¤Ê¡Ö¾Ã¶Ë¾Úµò¡×¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸¡»ö¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼çÇ¤¸¡»ö¤Î¸òÂå»þ¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¡£Ê®Ì¸´¥Áçµ¡¤òµ¬À©¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾ÊÎá¤ò½éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë·Ð»º¾Ê¤Ë¾È²ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾Ã¶Ë¾Úµò¤¬ÃÏ¸¡¸ø°ÂÉôÄ¹°Ê¾å¤Î´´Éô¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¸¡»¡Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤é£³¿Í¤ÎÊÝ¼áÀÁµá¤ËÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¡¢¸ûÎ±¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¸µ¸ÜÌä¤ÎÊÝ¼áÀÁµá¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»ö¤¬ÉÂ¾õ¤ò¹´ÃÖ½ê¤Ë³ÎÇ§¤»¤º¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤ÆÊÝ¼á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢¦½ÅÂç¤Ê¸ø°Â»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤Î²ÄÈÝ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿³ººÃ´Åö¸¡»¡´±¤òÅìµþÃÏ¸¡¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¢¦»ö·ï¤Ç½éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Îá²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ê´É¾ÊÄ£¤Ø¤Î³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¢¦¸ûÎ±Ãæ¤ÎÈï¹ð¤ÎÉÂ¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹´ÃÖ½ê¤È¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡½¡½¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤é£³¿Í¤ÎÊÝ¼á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·×£±£·²ó¤ÎÀÁµá¤òÂà¤±¤¿ºÛÈ½½ê¤Î»ÑÀª¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¡ÖºÛÈ½´±¤ÎÆÈÎ©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸ÄÊÌ»ö·ï¤Î¸¡¾Ú¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼ÒÂåÍý¿Í¤Î¹âÅÄ¹äÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¤Ë¤ÏÊÝ¼á¤ò¤¹¤ëºÛÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£