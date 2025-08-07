¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¿¿¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è½Ð±é¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬µ±¤¯¿¿¹È¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¡¢ÍèÆüÃæ¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ò¾Ð´é¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Û¤«
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¤¥ô¤¬Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£½ÀÆ»¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¥í¥·¥¢¤Î³ÊÆ®µ»¡¦¥µ¥ó¥Ü¤â·àÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿³ÑÅÄ¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥Ê¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ÅÐÃÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÅê¤²µ»¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ÇÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢¡Ø¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼Ìò¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤Ç¡¢²£¤Ë¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿³ÑÅÄ¡£´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½÷À¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ô¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï´ØÀáµ»¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Î³°¤Ç¤ÏËÍ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÊÖÅú¡£¥¢¥Ê¤â¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤é»ä¤ÎÌ£Êý¤ÎÌò¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë°Ú·É¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤«¤éÌ¾Á°Æþ¤ê¤ÎÇò¤¤½ÀÆ»Ãå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÃåÍÑ¡£·àÃæ¤ÇÀÖ¤¤½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤Æ·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¢¤Ã¤¿¤á¡¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¶¥µ»¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¿§¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢¶¥µ»ÍÑ¤È¤ï¤«¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¥¸¡¼¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¤µ¤ó¤¬Ãå¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë3¿Í¤Ï¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤¿¡£¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ï¡¢º£·î2£²Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
