´Ú¹ñÈ¯¡ÖNardis¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¤¬¹á¤ê¤È²»³Ú¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·ÂÎ¸³

´Ú¹ñÈ¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNardis¡Ê¥Êー¥Ç¥£¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢²»³Ú¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥Ï¥ó¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£ ¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤âÆ±»þ¥ê¥êー¥¹♡¹á¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Î¾Êý¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢´¶À¤¯¤¹¤°¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¼ï¤Î¹á¤ê
Nardis¡¡¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È 01LA VIE EN ROSE¡Ê¥é¥ô¥£¥¨¥ó¥íー¥º¡Ë
Nardis¤Î¿·ºî¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥í¥Ã¥¯¤Î³Ú¶ÊÌ¾¤ò¹á¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿2¼ïÅ¸³«¡£¡Ö01 LA VIE EN ROSE¡×¤Ï¡¢¥íー¥º¤È¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥°¥êー¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¹¬Ê¡´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¡£
Nardis¡¡¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È 02GIRL FROM IPANEMA¡Ê¥¬ー¥ë¥Õ¥í¥à¥¤¥Ñ¥Í¥Þ¡Ë
¡Ö02 GIRL FROM IPANEMA¡×¤Ï¡¢À¶·é´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥¯¤Ç¡¢¤É¤³¤«³¤ÊÕ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¹þ2,200±ß¤Ç¡¢80ml¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¥í¥¸¥§¡¦¥¬¥ì¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç²Æ¤ò¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë♡
È±¤Ë¤â¤´Ë«Èþ♡ÊÝ¼¾¡õÊä½¤¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È±¤ò·ò¤ä¤«¤ËÆ³¤¯ÈþÍÆÀ®Ê¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥·¥«¥«¥¤²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥«¥·¥ß¥¢¥±¥é¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢È±¤Î½á¤¤¤È¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¡£¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¡¢È±¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ìÔÂô¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÏÃÂê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
Nardis¤È´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMardi Mercredi¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥¸ーÊÁ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥·¥å¥·¥å¤È¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë♡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3,300±ß¤Ç¡¢Á´2¼ïÅ¸³«¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¢ö
ÆâÍÆ¡§80ml¡Ê¥·¥å¥·¥å1¸ÄÆþ¡Ë
º£¤À¤±¤Î¹á¤ê¤È¤È¤¤á¤¤ò¡¢È±¤Ë¤Î¤»¤Æ
²»³Ú¤È¹á¤ê¤ÎÍ»¹ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖNardis¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¡£È±¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢¹á¤ê¤È¶¦¤Ëµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£ÊÝ¼¾¤âÊä½¤¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¡£
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤ÎMardi Mercredi¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡´¶À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£